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19 мая,
2021
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Новости

Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке

Виктория Мучник
Виктория Мучник
2 часа назад

Сегодня, 19 мая,  и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание по общественным пространствам Ленинского и Советского районов Томска, чтобы оценить качество благоустройства, выполненного в прошлом году. Поскольку большинство работ завершались уже тогда, когда падал снег, то оценить обновленные общественные пространства в 2020 году не было никакой возможности. Между тем по нацпроекту на формирование комфортной городской среды в Томске было выделено  государством 210 млн рублей на 16 территорий. В этом году на 60 млн меньше — всего 150 млн рублей на 13 объектов.


Сегодня и.о. мэра, а вместе с ним и журналисты побывали на месте благоустроительных работ прошлого года в  Березовой роще на Каштаке и на спортплощадке по ул. Сибирская, 64/1. И познакомились с проектами, запланированными к реализации в 2021 году - Парком Победы (сквер Воинов-интернационалистов) и сквером по пр. Фрунзе, 174.

Детская площадка в Березовой роще
Детская площадка в Березовой роще
Фото: ТВ2

В Березовой роще благоустройство заканчивалось уже почти зимой, поэтому осталось много грязи на дорожках и детские площадки установлены, но не отсыпаны песком. Как рассказали ТВ2 пенсионерки из клуба «Радуга», в целом благоустройством они довольны, но вот с детьми на площадках пока гулять проблематично, потому что очень грязно.

Участницы клуба "Радуга"
Участницы клуба "Радуга"
Фото: ТВ2
Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке
Фото: Валерий Доронин
Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке
Фото: Валерий Доронин
Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке
Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке
Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке
Фото: Валерий Доронин

На детей в свою очередь наибольшее впечатление произвела новенькая тарзанка, установленная в Березовой роще. 


Напомним, проект благоустройства Березовой рощи был разработан Центром развития городской среды. Подрядчиком выступил УФСИН. Все работы в прошлом году они завершить не успели, поэтому будут доделывать в этом сезоне. Плюс в 2021 году планируется продолжить установку в роще малых архитектурных форм и монтаж бетонной дорожки к мемориалу Поклонный крест.

И.о. мэра Михаил Ратнер
И.о. мэра Михаил Ратнер
Фото: Валерий Доронин

Представители УФСИНа пообещали доделать благоустройство в Березовой роще в ближайшее время и устранить выявленные недостатки по гарантии. Следующий визит в Березовую рощу и.о. мэра Михаил Ратнер запланировал ровно через месяц - 19 июня.

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