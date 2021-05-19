Мэрия проверила благоустройство в Березовой роще на Каштаке

Сегодня, 19 мая, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание по общественным пространствам Ленинского и Советского районов Томска, чтобы оценить качество благоустройства, выполненного в прошлом году. Поскольку большинство работ завершались уже тогда, когда падал снег, то оценить обновленные общественные пространства в 2020 году не было никакой возможности. Между тем по нацпроекту на формирование комфортной городской среды в Томске было выделено государством 210 млн рублей на 16 территорий. В этом году на 60 млн меньше — всего 150 млн рублей на 13 объектов.





Сегодня и.о. мэра, а вместе с ним и журналисты побывали на месте благоустроительных работ прошлого года в Березовой роще на Каштаке и на спортплощадке по ул. Сибирская, 64/1. И познакомились с проектами, запланированными к реализации в 2021 году - Парком Победы (сквер Воинов-интернационалистов) и сквером по пр. Фрунзе, 174.