Мэрия просит УМВД привлечь к ответственности «Горсети» за обрезку яблонь на Белинского
Подрезка яблонь на улице Белинского на участке от ул. Карташова до пр. Кирова не была согласована с ландшафтной комиссией, сообщил заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства она проводилась ООО «Горсети» в охранной зоне линии электропередачи. Обрезка выполнена очень грубо и не факт, что после нее все пострадавшие яблони выживут.
В адрес УМВД России по городу Томску направлены материалы для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения к ответственности за вред, причиненный благоустройству, — сообщил заместитель мэра Вячеслав Черноус.
Также Вячеслав Черноус сообщил, что в ООО «Горсети» направлено обращение о необходимости проведения работ по подрезке зеленых насаждений в строгом соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.
Исполнительный директор ООО «Горсети» Максим Резников заявил, что УМВД к ним не обращалось. «Если вдруг любые деревья яблони, тополя, березы растут под линиями электропередач, то это в первую очередь важен не какой-то дизайн, а безопасность. Если вдруг деревья приближают больше, чем на метр к линиям электропередач, то они обязаны быть обрезаны. А то, что некоторые сажают деревья под линиями электропередач, то нужно думать об этом перед посадкой», — сказал Максим Резников.
Да, у яблонь можно формировать крону, но это не наша забота. Это департамент благоустройства и дорожной деятельности должен красиво обрезать и придавать форму кронам. Наше дело – безопасность. Если это наши электромонтеры резали на Белинского, то они должны проследить, чтобы не было больше метра до проводов, остальное не их забота. Хирург должен заниматься операциями, сантехник сантехникой, деревьями – департамент благоустройства. Мэрия должна следить за своим имуществом и это безответственность города, — считает руководитель «Горсетей» и депутат Думы города Томска Максим Резников.
«В таком случае, предлагаем Максиму Резнику делать любую операцию у хирурга в уличной одежде, без предварительных исследований и анализов. Болит нога — режем её через брюки под корень. Болит зуб — ломаем челюсть, рвём весь нижний ряд. Лучше подстраховаться, вдруг что. Остальное — не наша забота», — прокомментировал слова депутата томский паблик «Город не бесит».
Напомним, ранее за варварски обрезанные и затем снесенные липы на проспекте Ленина компанией «Зонд-реклама»(аффилирована с замгубернатора Евгением Паршуто) региональным СК по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Натальи Цветковой. Правда позже уголовное дело было закрыто в связи с примирением сторон.
Теперь будем ждать, найдет ли УМВД виновных в варварской обрезке яблонь на Белинского.
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