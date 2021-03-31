Мэрия просит УМВД привлечь к ответственности «Горсети» за обрезку яблонь на Белинского

Подрезка яблонь на улице Белинского на участке от ул. Карташова до пр. Кирова не была согласована с ландшафтной комиссией, сообщил заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус. По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства она проводилась ООО «Горсети» в охранной зоне линии электропередачи. Обрезка выполнена очень грубо и не факт, что после нее все пострадавшие яблони выживут.

В адрес УМВД России по городу Томску направлены материалы для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения к ответственности за вред, причиненный благоустройству, — сообщил заместитель мэра Вячеслав Черноус.

Также Вячеслав Черноус сообщил, что в ООО «Горсети» направлено обращение о необходимости проведения работ по подрезке зеленых насаждений в строгом соответствии с действующими муниципальными правовыми актами.





Исполнительный директор ООО «Горсети» Максим Резников заявил, что УМВД к ним не обращалось. «Если вдруг любые деревья яблони, тополя, березы растут под линиями электропередач, то это в первую очередь важен не какой-то дизайн, а безопасность. Если вдруг деревья приближают больше, чем на метр к линиям электропередач, то они обязаны быть обрезаны. А то, что некоторые сажают деревья под линиями электропередач, то нужно думать об этом перед посадкой», — сказал Максим Резников.