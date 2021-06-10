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10 июня,
2021
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Мэрия представила обновленный проект дизайн-кода Томска

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров представил томским СМИ обновленный проект дизайн-кода, который был скорректирован с учетом поступивших предложений от активных городских сообществ. 


Алексей Макаров отметил, что сегодня предприниматели Томска, занимающиеся производством и размещением наружной рекламы, уже  разрабатывают свои проекты с учетом рекомендаций нового документа.


Дизайн-код – это иллюстрированный нормативный документ, который регламентирует размещение рекламных и информационных конструкций в черте города. В частности, дизайн-код устанавливает типы и предельные габариты размещения рекламы на фасадах домов.


Проект дизайн-кода разрабатывается собственными силами департаментом архитектуры и градостроительства администрации Томска с 1 сентября 2020 года и корректируется с учетом предложений общественности и рекомендаций профессионального сообщества.

Общественность в лице «Городских проектов в Томске» и интернет-издания «Аксиома» 6 июня в 18:00 приглашает томичей в «Точку киперия» обсудить, как навести визуальный порядок в Томске и избавиться от хаотичной рекламы. Для всех желающих присоединиться будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

Мэрия планирует завершить подготовку графической части дизайн-кода во втором квартале 2021 года, затем вынести его на общественные слушания и для утверждения на Думу Томска. В итоге нормы дизайн-кода станут частью городских Правил благоустройства. Алексей Макаров подчеркнул, что предполагается определить максимально комфортный переходный период для приведения в соответствие конструкций.


«Наш Томск - город особенный, со своим неповторимым колоритом и исторической архитектурной средой, и дизайн-код будет отражать все эти особенности. Мы очень внимательно подходим к разработке этого документа и стараемся привлечь к его разработке как можно больше общественности. Мы активно готовим документ к процедуре общественных слушаний, перед которыми разместим концепцию дизайн-кода на сайте администрации Томска, чтобы у томичей была возможность детально ознакомиться с документом», - отметил заместитель мэра Томска по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров.

Мэрия представила обновленный проект дизайн-кода Томска

Ранее власти Томска сообщали, что они разделили улицы города на два типа. Были выделили 144 улиц Томска, на которых есть объекты культурного наследия, памятники истории и культуры. Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускаются замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине телевизоров и бегущих строк, применение светодиодных лент по периметру витрины и действуют другие ограничения. К сожалению дизайн-код не затронет рекламу на щитах размером 3 на 6 метров, хотя в Москве и во многих других городах России от рекламных щитов в центре города давно уже избавились.  

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