Мэрия представила обновленный проект дизайн-кода Томска

Заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров представил томским СМИ обновленный проект дизайн-кода, который был скорректирован с учетом поступивших предложений от активных городских сообществ.





Алексей Макаров отметил, что сегодня предприниматели Томска, занимающиеся производством и размещением наружной рекламы, уже разрабатывают свои проекты с учетом рекомендаций нового документа.





Дизайн-код – это иллюстрированный нормативный документ, который регламентирует размещение рекламных и информационных конструкций в черте города. В частности, дизайн-код устанавливает типы и предельные габариты размещения рекламы на фасадах домов.





Проект дизайн-кода разрабатывается собственными силами департаментом архитектуры и градостроительства администрации Томска с 1 сентября 2020 года и корректируется с учетом предложений общественности и рекомендаций профессионального сообщества.