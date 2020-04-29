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29 апреля,
2020
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Мэрия потребовала вернуть горячую воду томичам на время самоизоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ресурсоснабжающие компании, которые отключали воду на время проведения ремонтных работ, начали возобновлять подачу воды, сообщила мэрия Томска.

 

«Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода - необходимое условие! Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечень мер для решения этой задачи», — заявил Иван Кляйн.


Департамент городского хозяйства внес изменения в график отключения горячей воды.


Ранее губернатор Сергей Жвачкин потребовал от мэра и «ТомскРТС» не отключать воду из-за ремонта на сетях во время действия режима самоизоляции.

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