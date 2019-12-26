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26 декабря,
2019
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Мэрия поручила подрядчикам убирать снег с обочин дорог на Степановке

ТВ2
ТВ2
20 часов назад

Мэрия поручила подрядчикам очищать от снега и обочину дорог на улицах Степановки. Ранее местный житель жаловался ТВ2, что на улице Б. Хмельницкого и в переулке Ботаническом снег при уборке сметают на пешеходные дорожки и людям приходится ходить по проезжей части.

Мэрия поручила подрядчикам убирать снег с обочин дорог на Степановке

«Дороги в переулке Ботаническом чистят безалаберно. Все, что счищают, сметают на узкие пешеходные дорожки, а их никто не убирает, — возмущался местный житель Степан Глухов. — Ходить там страшно, потому что приходится выходить на дорогу. Если пешком еще можно бочком пролезть по тротуару, то с коляской или санками приходится на проезжую часть выходить».

На просьбу журналиста ТВ2 прокомментировать проблему в администрации Томска ответили, что улицы от снега в Степановке убирают два подрядчика: ИП Мустафин А.Р. и ИП Углицкий. Им поручено исполнять свои обязанности более тщательно. 

Подрядчики осуществляли работы по уборке снега согласно утвержденным планам-заданиям, — говорится в ответе мэрии. — При очистке от снега этих улиц подрядчику поручено обеспечить возможность прохода по ним людей и обеспечить очистку обочин дороги от снега.

В администрации города также добавили, что, по информации санитарной милиции и администрации Кировского района, жалоб на уборку снега с ул. Б. Хмельницкого и пер. Ботанического не поступало.


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