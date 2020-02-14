Мэрия подозревает павильон Фрунзенского рынка в продаже снюса

По информации сотрудников администрации, в одном из табачных павильонов Фрунзенского рынка продают снюс. Обследование торговых точек на предмет продажи снюса и никотиносодержащих продуктов проводят отдел потребительского рынка, комиссия по делам несовершеннолетних и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних из районной полиции.

«С начала текущего года проведено несколько рейдов, в результате которых обследовано 15 точек продажи никотиносодержащей продукции. Рейды прошли в ТЦ «Город», на Фрунзенском рынке, в ТЦ «Парад покупок», также проверены торговые павильоны по адресам: Киевская, 13, Фрунзе, 119/5, 238, 102, 121б, 57, 119, Комсомольский, 58, Красноармейская, 44 и другие. В результате информационно-разъяснительной работы с предпринимателями заключено соглашение о сотрудничестве в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления табака и иных продуктов, содержащих никотин и его производные», – сообщает мэрия.





Снюсом называют некурительный бездымный табак с высоким содержанием никотина, он популярен среди подростков. Официально продажа снюса в России запрещена. Мэр Томска обращался к томским предпринимателям с призывом не продавать никотиновые некурительные смеси, в том числе не запрещенные законом.





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