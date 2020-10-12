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12 октября,
2020
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Мэрия планирует ремонт 60 улиц Томска к 2024 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

К 2024 году администрация планирует отремонтировать 60 улиц города. В следующем году ремонт ожидается на участках ул. Яковлева, Гагарина, Бела Куна, Беринга и других. 


Проектно-сметная документация подготовлена по ремонту 10 объектов и направлена в «Томский центр ценообразования в строительстве» для проверки достоверности определения сметной стоимости и дальнейшего размещения торгов и определения подрядчиков.

Контракты с подрядными организациями будут заключены к декабрю этого года. Будет сформировано несколько лотов, это позволит увеличить размер экономии, сложившейся по итогам торгов, и, значит, количество ремонтируемых улиц.

Окончательные списки будут утверждены после синхронизации с графиками работы ресурсоснабжающих организаций.


«Заключение контрактов для работы на следующий год в декабре позволило ремонтным бригадам в этом году выйти на первые объекты еще весной при благоприятных погодных условиях. В предстоящий благоустроительный сезон нужно отработать так же. Все подрядные организации, работающие на улицах Томска, имеют достаточный опыт в реализации нацпроекта, обеспечены необходимой материально-технической базой. Это позволяет им применять современные материалы, делать работу качественно и продлевать межремонтные периоды на магистралях. Сегодня подрядчики знают, что их работу скрупулезно проверяют на каждом этапе, начиная от используемых материалов и вплоть до приемки работ», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.


За четыре года реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске приведен в порядок 161 км городских дорог. С 2017 по 2020 год в областном центре были отремонтированы дороги на 75 улицах. В 2020 году в Томске на всю ширину проезжей части были отремонтированы участки ул. Пушкина, Усова, Артема, Профсоюзной, Пролетарской, на транспортной развязке в районе 4-й поликлиники и пр. Сегодня завершается приемка выполненных работ в части нанесения разметки, подрядчики уже получили более 98 % оплаты.

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