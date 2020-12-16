Мэрия отложила рассмотрение вопроса о снижении норматива парковочных мест

Согласно правилам градостроительства, сейчас на одну квартиру в новостройке должно быть одно парковочное место. В мэрии предложили уменьшить этот норматив до 0,5. В администрации ожидали, что снижение норматива приведет к росту темпов строительства, уменьшению затрат со стороны застройщика, что скажется и на стоимости жилья. Строительные компании в свою очередь подчеркивали, что, по последним данным Томскстата, на 1000 жителей города приходится 238 машин, а это чуть меньше, чем 0,5 машины на квартиру.



Предложение должны одобрить сначала на публичных слушаниях, а потом на собрании Думы. Ряд депутатов выступил против озвученного предложения.





«Мы нормативы для чего меняем, чтобы чиновники потом отчитались? Ведь людям потом в этих микрорайонах жить. Да, сейчас машины, может быть, и нет, но как быть в ситуации, когда семья купит автомобиль, а поставить его будет негде?» — отмечал ранее председатель комитета по градостроительству Андрей Петров.





В итоге и.о. мэра Михаил Ратнер попросил депутатов снять этот вопрос с повестки градостроительного комитета. В мэрии выступили за создание рабочей группы. Члены комитета предложение поддержали.





По информации спикера гордумы Чингиса Акатаева, к участию в рабочей группе будут приглашены депутаты, представители мэрии и областной администрации, строительной сферы.





Выработанная позиция будет представлена на думском комитете в начале следующего года.









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