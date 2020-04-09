Мэрия отказалась от финансирования приюта для женщин

«В конце марта я узнала, что мэрией было принято решение о ликвидации нашего приюта для женщин, — рассказала Татьяна Дмитриева. — Приют содержался за счет муниципального городского бюджета и был структурным подразделением центра «Семья». Я тогда написала письмо начальнице городского департамента социальной политики Галине Маракулиной, мы встретились, и она сказала, что они ищут общественную организацию, которая могла бы взять на себя приют. Я ответила, что мы, «Женский голос», такая общественная организация. Мы составили договор между «Женским голосом», центром «Семья» и мэрией, что помещение приюта отдается нам в безвозмездное пользование. Все имущество и оборудование, которое есть в приюте, также передали нам. Но мы должны полностью содержать этот приют: коммунальные платежи, обеспечивать безопасность и так далее. И 1 апреля мне ключи передали».

Она добавила, что после окончания карантина приют начнет принимать женщин. В настоящий момент есть все для проживания: запас продуктов, моющие средства и постельное белье. Все это «Женскому голосу» помогли закупить организаторы мартовской акции «Не виновата».





«Одной из главных причин того, что город перестал финансировать приют, стала неэффективность. К нам, действительно, в последнее время стало обращаться мало женщин. Перед закрытием там проживало всего четыре женщины и трое детей. А приют рассчитан на 8-10 человек. Я считаю, что стали мало обращаться по нескольким причинам. Например, мы не брали женщин без регистрации, а это сразу отсеивает часть. Ведь у нас многие живут в Томске, а регистрация у них в других районах или даже в других областях. Потом, при заселении в приют женщины с ребенком, мы обязаны об этом сообщить в опеку. И, как показала практика, женщины боятся, что в отношении них будут применяться какие-то карательные меры. Некоторые даже звонят и спрашивают: а у меня детей не заберут только из-за того, что я к вам обратилась? Но мы хотели сразу развеять этот миф. Мы работаем с органами опеки. И у них нет такой задачи – забрать детей. Кроме того, нам запрещали, чтобы другие женщины присматривали за детьми, а ведь когда женщины помогают друг другу, то это становится отличным способом реабилитации».