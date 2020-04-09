Добрые новости
09 апреля,
2020
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Новости

Мэрия отказалась от финансирования приюта для женщин

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэрия Томска передала общественной организации «Женский голос» помещение городского приюта для женщин. Мэрия отказалась от дальнейшего финансирования приюта и подыскивает организацию, которая возьмет все расходы на себя. Как рассказала ТВ2 руководительница «Женского голоса» Татьяна Дмитриева, в настоящее время приют закрыт, все женщины, которые там находились, выехали.

Комната в приюте для женщин
Комната в приюте для женщин

«В конце марта я узнала, что мэрией было принято решение о ликвидации нашего приюта для женщин, — рассказала Татьяна Дмитриева. — Приют содержался за счет муниципального городского бюджета и был структурным подразделением центра «Семья».  Я тогда написала письмо начальнице городского департамента социальной политики Галине Маракулиной, мы встретились, и она сказала, что они ищут общественную организацию, которая могла бы взять на себя приют. Я ответила, что мы, «Женский голос», такая общественная организация. Мы составили договор между «Женским голосом», центром «Семья» и мэрией, что помещение приюта отдается нам в безвозмездное пользование. Все имущество и оборудование, которое есть в приюте, также передали нам. Но мы должны полностью содержать этот приют: коммунальные платежи, обеспечивать безопасность и так далее. И 1 апреля мне ключи передали».

Татьяна Дмитриева
Татьяна Дмитриева

Она добавила, что после окончания карантина приют начнет принимать женщин. В настоящий момент есть все для проживания: запас продуктов, моющие средства и постельное белье. Все это «Женскому голосу» помогли закупить организаторы мартовской акции «Не виновата».


«Одной из главных причин того, что город перестал финансировать приют, стала неэффективность. К нам, действительно, в последнее время стало обращаться мало женщин. Перед закрытием там проживало всего четыре женщины и трое детей. А приют рассчитан на 8-10 человек. Я считаю, что стали мало обращаться по нескольким причинам. Например, мы не брали женщин без регистрации, а это сразу отсеивает часть. Ведь у нас многие живут в Томске, а регистрация у них в других районах или даже в других областях. Потом, при заселении в приют женщины с ребенком, мы обязаны об этом сообщить в опеку. И, как показала практика, женщины боятся, что в отношении них будут применяться какие-то карательные меры. Некоторые даже звонят и спрашивают: а у меня детей не заберут только из-за того, что я к вам обратилась? Но мы хотели сразу развеять этот миф. Мы работаем с органами опеки. И у них нет такой задачи – забрать детей. Кроме того, нам запрещали, чтобы другие женщины присматривали за детьми, а ведь когда женщины помогают друг другу, то это становится отличным способом реабилитации».

Томский приют для женщин
Томский приют для женщин
Томский приют для женщин
Томский приют для женщин
Томский приют для женщин
Томский приют для женщин

Татьяна Дмитриева обещает, что приют будет принимать всех женщин, в том числе и иногородних.  И продолжит работать с кризисным центром «Семья», где будут рекомендовать в отдельных случаях обращаться за помощью в приют.


«Конечно, нам нужны сейчас деньги, чтобы приют продолжил работу, — отметила Татьяна Дмитриева. — Мы намерены в скором времени открыть специальный счет для пожертвований. Несмотря на то что приют пока закрыт, позвонить и получить консультацию можно по телефону  8-923-428-59-90».

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