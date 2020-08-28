Мэрия обязала «Микран» устранить дефекты на новом тротуаре по проспекту Кирова

Сотрудники городской администрации выявили проседание грунта и плитки по длине всего тротуара на проспекте Кирова.

Сегодня, 29 августа, подрядчик приступил к устранению дефектов по гарантии. Строителям нужно будет уплотнить грунт в местах провалов, восстановить кладку вблизи колодцев и ливнеприемников, устранить повреждения на линии электроосвещения и укрепить основание в местах прокладки кабеля наружного освещения. Гарантийные обязательства подрядчика действуют три года.





Напомним, работы по благоустройству бульвара по проспекту Кирова начались в 2018 году. На участке от ул. Советской до ул. Дзержинского высадили «живые» изгороди из 7 тысяч саженцев венгерской сирени, восстановили газоны, установили парковые диваны, качели, современное освещение, вазоны, кованые остановки общественного транспорта.





При этом часть томичей раскритиковала благоустройство Кирова — там прошли обширные рубки, а работы были сданы на два месяца позже. Спустя год мэр Томска остался недоволен, а «Микрану» пришлось заплатить около 2 млн рублей за срыв сроков благоустройства.





В 2020 году на благоустройство бульвара направили более 3 млн рублей. Проект предусматривает озеленение пространства, строительство пешеходной зоны с пандусом для маломобильных томичей и капитальный ремонт лестничного спуска с заменой декоративного мощения. Также на территории бульвара планируется высадка «живой» изгороди из 250 кустов и обновление уже оборудованных лестниц и бордюров.





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