Мэрия объяснила, почему вода в квартирах томичей исчезла раньше срока

Томичи жалуются, что не могут сделать запас воды на время отключения, так как вода либо идет грязная, либо не идёт совсем. В мэрии объяснили, почему так произошло.

С 20.00 22 апреля «Томскводоканал» начал поэтапное снижение параметров водоснабжения, которое должно завершиться в 04.00 23 апреля полным сбросом давления в системе. «Во время сброса давления возможно помутнение подаваемой воды, это технологические особенности. По завершении работ система водоснабжения будет промыта от накоплений, подаваемая в систему вода пройдет все необходимые экспертизы», — отмечает ЦУР.





Из-за активного забора воды давление во многих домах снизилось. Сейчас мэрия пытается решить проблему вместе со специалистами «Томскводоканала».





«Объективно большой скачок потребления воды привёл к уменьшению её напора в некоторых районах города. Мы договорились с Водоканалом, в 00.00 часов ресурс отключён не будет, это произойдёт позднее. Специалисты Водоканала обещают, что как только немного снизится потребление, вода вновь появится в кранах», — отметил и.о мэра города Михаил Ратнер.