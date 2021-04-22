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22 апреля,
2021
Новости

Мэрия объяснила, почему вода в квартирах томичей исчезла раньше срока

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Томичи жалуются, что не могут сделать запас воды на время отключения, так как вода либо идет грязная, либо не идёт совсем. В мэрии объяснили, почему так произошло. 

С 20.00 22 апреля «Томскводоканал» начал поэтапное снижение параметров водоснабжения, которое должно завершиться в 04.00 23 апреля полным сбросом давления в системе. «Во время сброса давления возможно помутнение подаваемой воды, это технологические особенности. По завершении работ система водоснабжения будет промыта от накоплений, подаваемая в систему вода пройдет все необходимые экспертизы», — отмечает ЦУР.


Из-за активного забора воды давление во многих домах снизилось. Сейчас мэрия пытается решить проблему вместе со специалистами «Томскводоканала».


«Объективно большой скачок потребления воды привёл к уменьшению её напора в некоторых районах города. Мы договорились с Водоканалом, в 00.00 часов ресурс отключён не будет, это произойдёт позднее. Специалисты Водоканала обещают, что как только немного снизится потребление, вода вновь появится в кранах», — отметил и.о мэра города Михаил Ратнер.

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