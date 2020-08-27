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27 августа,
2020
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Мэрия обещает томским активистам десять тысяч саженцев для озеленения дворов

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Участники конкурса «Томский дворик» и активисты ТОС смогут получить от мэрии саженцы для озеленения дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия обещает томским активистам десять тысяч саженцев для озеленения дворов

«В 2020 году на томских улицах будет высажено более 17 тыс. деревьев и кустарников. Саженцы пополняют зеленый фонд общественных пространств и во дворах жилых домов – по инициативе мэра Ивана Кляйна активисты томских ТОС и участники конкурса «Томский дворик» получат от администрации 10 тысяч саженцев, часть из них уже высажены на томских улицах весной», — говорится в сообщении.


Также в мэрии отмечают, что подрядчики продолжают высаживать на улицах Томска деревья и декоративные кустарники, формируя так называемый «зеленый» пояс. На этой неделе, с 24 августа, 80 яблонь высадили на улице Энтузиастов перед поворотом на Клюева, а также на улице Дизайнеров и у дома по улице Говорова, 46. Еще восемь рябин высадили по улице Никитина на участке от школы «Перспектива» до Стелы погибшим курсантам училища связи.


«Также в Томске ведется работа по замене поврежденных деревьев – недавно новые деревья взамен погибших яблонь высаживали на Московском тракте и в Сквере ветеранов по улице Ф. Мюнниха», — добавили в мэрии.


В городской администрации отмечают, что основное время посадки деревьев – весенний и осенний месячник по благоустройству. Летом саженцы высаживаются только в пасмурные, дождливые и не жаркие дни.


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