Мэрия: лагеря и пришкольные площадки откроются, когда ослабится режим самоизоляции

«Безусловным приоритетом является безопасность детского отдыха. По мере отмены ограничительных мероприятий загородные лагеря Томска и пришкольные площадки будут открыты, и мы к этому должны быть готовы. К моменту, когда будет принято окончательное решение, все лагеря должны получить положительные санитарно-эпидемиологические заключения», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.



Сейчас мэрия совместно с обладминистрацией разрабатывает программу безопасного досуга для детей. В частности, рассматриваются варианты работы компактных групп с дневным пребыванием при школах и учреждениях дополнительного образования, варианты организации двухнедельных смен в загородных лагерях без посещения родственниками и пр.



Для того чтобы оперативно провести приемку загородных лагерей и получить разрешение контролирующих органов при снятии режима повышенной готовности, ведутся подготовительные работы. Так, в лагерях приводят в порядок системы противопожарной безопасности, водопроводы, расконсервируют инженерные объекты, очищают территорию от мусора, скашивают траву и пр. Кроме того, организовано дистанционное обучение персонала. За две недели до начала смен проведут противоклещевую обработку территорий.



В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года готовятся к открытию девять загородных стационарных лагерей и четыре палаточных лагеря. Планируется открытие палаточного лагеря «Кедровый» (бывший лагерь «Дзержинец»), переданного в апреле 2020 года в оперативное управление ДДЮ «Кедр». Оздоровительная кампания рассчитана на 23 288 детей. В 2019 году отдохнули в загородных лагерях и приняли участие в туристических походах 23 964 ребенка.



На пришкольных площадках и в загородных лагерях отдыха будет организован особый контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, здоровьем детей и сотрудников, а также санитарной обработкой помещений.