Мэрия: Каникулы в томских школах могут начаться досрочно из-за коронавируса

В мэрии Томска рассматривают возможность досрочного закрытия школ на каникулы. Совещание, посвященное этому вопросу, пройдет сегодня, 16 марта.

«Мы видим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томске идет на спад, но в соседних регионах зарегистрированы первые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты говорят о том, что меры профилактики, такие как мытье рук, обработка антисептиками поверхностей, с которыми контактирует большое число людей, масочный режим в поликлиниках, торговых центрах, отмена массовых мероприятий, во много раз снижают вероятность этого заболевания. Поэтому нам надо максимально усилить такую работу», — цитирует пресс-служба мэрии Ивана Кляйна.





Мэр потребовал на каждой конечной остановке обеспечить обработку поручней в общественном транспорте, провести отдельное совещание на эту тему с представителями маршрутного бизнеса и контролировать проведение дезинфекции на линии. В коллективах муниципальных предприятий и организаций обеспечить необходимый санитарный режим и дезинфекцию, а также рекомендовать частным предприятиям аналогичным образом обезопасить своих сотрудников.





Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. В России общее число заболевших составляет 63 человека. Среди заболевших — двое жителей Кемерова. Томские университеты стали переходить на дистанционное обучение.





По данным на 16 марта, в Томской области нет заболевших коронавирусом. Информация, которая распространилась в соцсетях, является фейковой.





Пациенты с подозрением на коронавирус будут поступать в инфекционное отделение городской больницы № 3.





«На сегодняшний день здесь проходит лечение один человек. Он прибыл в регион из Европы с симптомами ОРВИ. Тесты на коронавирусную инфекцию у него были отрицательные. Завтра заканчивается его 14-дневный срок пребывания в карантине. После полного выздоровления его выпишут из больницы», — сообщил замгубернатора Иван Деев.





​В Томской области продолжает работу круглосуточная «горячая линия» облздрава по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ. Звонки принимаются по бесплатному номеру 8-800-350-8850 или по телефону (3822) 516-616 (звонок по «межгороду» платный).