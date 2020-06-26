Мэрия хочет обязать подрядчика, выполнявшего газификацию Соснового бора, выплатить больше 2 млн рублей

Газификация поселка Сосновый бор, которая началась в 2018 году , выполнена на 95%. Арбитражный суд Томской области рассматривает иск мэрии Томска с просьбой оштрафовать подрядчика «Томскгазспецмонтаж» за отсутствие благоустройства на сумму в 1 млн 300 тыс. рублей. Также подрядчик обязан выплатить неустойку за нарушение сроков ведения работ на сумму 833 тыс. рублей.

В 2020 году на газификацию отдаленных микрорайонов и частного сектора в городском бюджете предусмотрено почти 46 млн рублей.





Работы по газификации продолжаются в селе Дзержинском, готовность объекта составляет порядка 80%. Согласно муниципальному контракту, работы должны быть завершены бригадами «Газводстрой» в начале августа 2020 года. Будут газифицированы 659 домовладений. Общая протяженность газораспределительных сетей превысит 25 км. К третьей декаде июня газопроводы-вводы к жилым домам выполнены по 443 адресам.



«СпецПроект» выполняет проектно-изыскательские работы в рамках подготовки проекта газификации мкр. Спичфабрика. Специалисты компании уже выполнили инженерно-геодезические и геологические изыскания, рассчитали объем потребления природного газа, получили технические условия на две точки подключения. Планируется, что по итогам этой работы будут газифицированы участки ул. Парковой, Григорьева, Посевной, Залоговой, Новостройка, А. Невского, Пугачева, Центральной, Фурманова, Краснознаменной, Дальневосточной, Куйбышева, Зои Космодемьянской, Менделеева, Иртышской, Щетинкина, Междугородней, Молдавской, Грузинской, Чулымского тракта, пер. Светлого, Брянского, Обручева, Тюменского, Белградского.



В настоящее время также ведется подготовка графических материалов для получения разрешения на использование территории и заключения соглашений с владельцами земельных участков в рамках газификации дер. Лоскутово.





В настоящий момент жители микрорайонов и поселков Степановка, Березкино, Свечной, Киргизка, Богашево ждут газификации уже несколько лет. По словам мэра города, сейчас есть шесть или семь уже готовых проектов, работы по которым не могут начаться из-за отсутствия денег.





«По моему мнению, несправедливо идет софинансирование, когда все муниципалитеты газифицируются по областному закону 5 % на 95 %, а город Томск 50 % на 50 %. Конечно, этих ресурсов нам не хватает, если бы нам позволили финансироваться, как все остальные муниципальные образования, мы бы смогли значительно ускорить газификацию всех районов», — говорил мэр Томска Иван Кляйн.