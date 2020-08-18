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18 августа,
2020
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Мэрия дополнительно выделила деньги на ремонт улицы Пушкина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Около 14 млн рублей направят на ремонт проезжей части на улицах Октябрьского района. Как сообщает мэрия, подрядчики уже приступили к ремонту улицы Пушкина на участке от Октябрьского взвоза до улицы Кривой.

Мэрия дополнительно выделила деньги на ремонт улицы Пушкина

«Сэкономленные после торгов и приемки основного объема работ средства мы решили направить на ремонт улицы Пушкина от Октябрьского взвоза до ул. Кривой. Указанный участок дороги не вошел в основные планы по ремонту, однако, несмотря на небольшую протяженность, в этом районе находятся несколько социально важный учреждений – учебные корпуса ТГАСУ, областной суд, налоговая служба, Воскресенская церковь и прочие, которые ежедневно посещают сотни томичей и гостей города», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

В городской администрации отмечают, что ремонт дорожного покрытия к этому дню завершился на улицах 79-й Гв. Дивизии, Пролетарской, Артёма, Косарева, Пушкина (с транспортной развязкой), Иркутском тракте, проспекте Ленина и пл. Соляной. Накануне бригады подрядчиков укрепили дорожное покрытие по ул. Усова вблизи восстановленных раскопок, на Профсоюзной уложили верхний слой асфальта, на улице Елизаровых продолжают делать примыкания, асфальтировать съезды и заезды.

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