Добрые новости
17 февраля,
2020
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Новости

Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Суд удовлетворил иск прокурора города Олега Фрикеля и потребовал от администрации Томска ликвидировать свалку, которая образовалась после сноса гаражей на земельном участке вблизи жилых домов по ул. Сибирской №№ 104/7, 102/3 и ул. С. Вицмана. «Я лично выезжал на место и своими глазами видел свалку. Беда в том, что она расположена рядом с детской площадкой. Суд удовлетворил мой иск, и теперь мы будем требовать от мэрии, чтобы она исполнила решение суда как только сойдет снег», — рассказал ТВ2 Олег Фрикель.

Свалка на Сибирской
Свалка на Сибирской
Фото: Ирина Сесюнина

«На требования прокуратуры еще летом убрать свалку были ответы от администрации Советского района и администрации Томска, что якобы «было вывезено 325 тонн мусора по договору с САХ от 1 августа 2019 года и что там шла уборка». Однако на самом деле что там как был мусор, так он и остался много месяцев спустя, видно на фото», — рассказала ТВ2 председатель ООС «Общественный комитет самоуправления микрорайона «Академический» Ирина Сесюнина.


Вследствие неисполнения предписания прокуратуры по ликвидации свалки был подан административный иск в суд.

Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда
Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда
Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда
Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда

Ирина Сесюнина рассказала ТВ2, что ландшафтная комиссия приняла решение завезти на место свалки грунт и пообещала организовать там посадку деревьев (тополь, черемуха, рябина, ива). Осталось совсем немного – добиться от мэрии исполнения решения суда до того, как закончится сезон по озеленению.

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