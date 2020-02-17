Мэрия должна убрать свалку на Сибирской по решению суда

Суд удовлетворил иск прокурора города Олега Фрикеля и потребовал от администрации Томска ликвидировать свалку, которая образовалась после сноса гаражей на земельном участке вблизи жилых домов по ул. Сибирской №№ 104/7, 102/3 и ул. С. Вицмана. «Я лично выезжал на место и своими глазами видел свалку. Беда в том, что она расположена рядом с детской площадкой. Суд удовлетворил мой иск, и теперь мы будем требовать от мэрии, чтобы она исполнила решение суда как только сойдет снег», — рассказал ТВ2 Олег Фрикель.

«На требования прокуратуры еще летом убрать свалку были ответы от администрации Советского района и администрации Томска, что якобы «было вывезено 325 тонн мусора по договору с САХ от 1 августа 2019 года и что там шла уборка». Однако на самом деле что там как был мусор, так он и остался много месяцев спустя, видно на фото», — рассказала ТВ2 председатель ООС «Общественный комитет самоуправления микрорайона «Академический» Ирина Сесюнина.





Вследствие неисполнения предписания прокуратуры по ликвидации свалки был подан административный иск в суд.