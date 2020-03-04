Мэрия: Автобусы восьми маршрутов не ездят после 21.00

«Центр организации и контроля пассажироперевозок» с помощью системы ГЛОНАСС отслеживает информацию об автобусах, которые должны быть на линии после 21 часа. По информации мэрии, автобусы порядка восьми маршрутов не появляются в вечернее время.

«Так, по результатам мониторинга в понедельник диспетчеры зафиксировали отсутствие рейсов автобусов маршрутов №№ 5, 8/9, 13/14, 23, 25/52, 30/33, 36, 38. Часть автобусов до 22.30 выполнили несколько укороченных рейсов от НПО «Вирион» до садового общества «Весна», до мкр. Каштак и остановки «ст. Товарная», — говорится в сообщении мэрии.



Информацию о перевозчиках, не вышедших на линию, передали в департамент городского хозяйства. Им за нарушение обязательного условия контракта грозит штраф. Согласно новым условиям, последний автобус каждого направления должен выезжать с конечной остановки не ранее 22.30.



Узнать время прибытия автобусов, в том числе низкопольных, на конкретную остановку томичи могут на интерактивной карте .





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