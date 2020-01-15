Мэрия: автобусы маршрута №№ 8/9 вновь ездят не по утвержденной схеме

«В центральную диспетчерскую службу поступают обращения томичей по вопросу схемы движения указанного маршрута. В рамках усовершенствованной маршрутной сети автобусы ездят по схеме «ул. Д. Бедного – ул. Пушкина – пр. Фрунзе» в направлении «восьмерки», в обратном «захватывают» еще и остановку у НПО «Вирион». Это позволяет обеспечить транспортную доступность ряда социальных объектов, среди которых бассейн, корпуса ТГАСУ, спорткомплекс «Кедр», школа № 53, Госавтоинспекция и другие», — отметил руководитель ЦОиКП Денис Равинский.



По его словам, члены рабочей группы, разрабатывающие проект модернизации маршрутной сети, приняли решение отказаться от прежней схемы движения автобусов №№ 8/9 в связи с низким пассажиропотоком. Ключевым отличием двух схем стало то, что теперь указанные «маршрутки» не заезжают на Московский тракт и в мкр. Черемошники, тем не менее транспортная связь этих улиц с ключевыми магистралями сохранена: по Московскому тракту ездят маршрутки №№ 4 и 29, на Черемошниках – трамваи, автобусы №№ 5 и 12 .





Также сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» выявили ряд нарушений, касающихся отсутствия в салонах отдельных автобусов терминалов для безналичного расчета. Так, соответствующее оборудование есть во всех машинах, курсирующих по «восьмерке», и только в половине «девяток».



«Кроме того, мы проверяем обращения томичей о действии так называемого «вечернего» тарифа. Обращаем внимание на то, что он не касается льготных категорий пассажиров, в частности, пенсионеров. О нарушениях со стороны водителей по этому вопросу также стоит сообщать в Центр организации и контроля пассажироперевозок. Одно из подобных сообщений от томички мы сейчас отрабатываем по 53-му маршруту», — добавил Денис Равинский.





Напомним, в 2017 году, после первых конкурсов в рамках маршрутной сети, перевозчик без согласования с мэрией вернулся к старой схеме маршрута, исключив заезд на улицу Подгорную и Московский тракт, в связи с чем ему было выдано предписание об устранении данного нарушения. Перевозчик объяснил изменение маршрута 8/9 низким пассажиропотоком, а позднее заявил, что по данному вопросу с мэрией достигнута договоренность. Однако в мэрии эту информацию опровергли.



В мае 2017 года администрация Томска расторгла договор с перевозчиком маршрута № 8/9. Главной причиной расторжения контракта стал отказ осуществлять перевозки по утвержденной маршрутной схеме.



Сейчас перевозчиком по маршрутам №№ 8/9 является «Движение 2015».





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