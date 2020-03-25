Мэрии пришлось отменить разрешение на строительство крупного ТРЦ по Ленина, 145

Выданное администрацией Томска в январе разрешение на строительство крупного торгово-развлекательного центра по проспекту Ленина, 145, отменено в ходе проверки прокуратуры города . Заместитель прокурора Томска Евгения Малышева рассказала ТВ2, что мэрия догадывалась, что прокуратура вынесет протест на разрешение стройки и поэтому аннулировала разрешение, выданное в январе 2020 года АО «ТРЦ».

«При выдаче разрешения на строительство в нарушение градостроительного законодательства департамент не получил заключение областного комитета по охране объектов культурного наследия», — пояснила Евгения Малышева.

В январе 2020 года Департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска выдал АО «ТРЦ» разрешение на строительство торгово-развлекательного центра по проспекту Ленина, 145, недалеко от ГУМа. Информация об этом была размещена на сайте города. Мэр Иван Кляйн подписал постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка по этому адресу еще в декабре 2019 года. Участок по Ленина,145 располагается в границах зоны исторического центра Томска — ОИ-1. Постановление вышло после проведения публичных слушаний, которые посетило семь человек.

Напомним, АО «ТРЦ» планировало построить пятиэтажный торгово-развлекательный центр с кинотеатром под названием «Торговая галерея» еще в 2015 году. Работы начались, однако из-за отсутствия разрешения на строительство были остановлены.





Строительство началось на месте снесенного памятника архитектуры регионального значения на Ленина, 143 и расселенных ветхих домов. Владелец здания по Ленина, 143 Петр Шнейдер уверял, что при покупке здания ни в одном документе упоминания о том, что объект является "особо охраняемым", не было.





Двухэтажный кирпичный дом по Ленина, 143 снесли в Томске 14 августа 2013 года. Как пояснили тогда ТВ2 в комитете по охране объектов историко-культурного наследия областной администрации, разрешения на снос они не выдавали. По словам главного специалиста "Центра по охране памятников" областной администрации Ольги Литвиновой, дом был выстроен в редком для Томска стиле "классицизм".