Мэрия: Жители восстановленного дома-памятника по пр. Ленина, 56 в ближайшее время въедут в квартиры

В Томске завершен ремонт памятника федерального значения – жилого двухэтажного деревянного дома на кирпичном цоколе по пр. Ленина, 56. Заселение в квартиры состоится в следующем году, после приемки работ комиссией, которая запланирована в январе, сообщает пресс-служба мэрии. «Это единственный случай в Томске, когда исторический жилой дом полностью – от фундамента до кровли — восстановлен на бюджетные средства. Такой комплексный ремонт поможет зданию сохраниться на долгие годы», — отметила глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова.

Оригинальная проектная документация на ремонт дома разрабатывалась с учетом его особенностей под контролем специалистов. Сохранены внутренние и внешние элементы здания, в частности отреставрированы деревянные колонны крыльца, значительная часть венцов дома, сохранена и частично восстановлена новыми элементами деревянная лестница на второй этаж. Полностью заменена кровля дома и пристройки, карнизная резьба, оконные блоки с наличниками, отремонтирована кирпичная часть цокольного этажа, обустроен эркер, окрашен фасад, утеплены чердачные и межэтажные перекрытия, а также воссоздано ограждение крыльца. В доме заменены все коммуникации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, обустроены санузлы. Ресурсоснабжающие организации заменили теплотрассу, подводящую к дому и сети ввода холодного водоснабжения. Для справки: Дом по пр. Ленина, 56 построен в 1900 году и был частью усадьбы, которая состояла из трех деревянных домов и мастерской. Первоначально дом принадлежал томской мещанке Ирине Степановне Семеновой. Со времени постройки в доме располагались мастерские, затем часть помещений стали жилыми, а весь второй этаж был отдан под фотостудию. С 1970 году первый и второй этажи дома использовались как жилье, а с 1978 года цокольный этаж занимал ДОСААФ. Общая площадь здания составляет более 500 кв. м, сегодня в нем 11 квартир и два нежилых помещения.