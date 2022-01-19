Мэрия в 2021 году заплатила 52 млн по штрафам за необеспечение сирот квартирами

Администрация Томска в 2021 году заплатила 52 миллиона штрафов за неисполнение судебных решений о предоставлении квартир детям-сиротам. Об этом на заседании комитета городской Думы по социальным вопросам рассказала глава комитета жилищной политики мэрии Олеся Ильенок.

Она добавила, что сейчас в Томске сироты получают квартиру в среднем через 3-4 года после наступления совершеннолетия. В прошлом году мэрия закупила для сирот 14 квартир: 9 из них получили люди, обратившиеся в суд для защиты своего права на жилье.

В 2022-м администрация города планирует исполнить около 40 судебных решений, увеличив число закупаемых квартир за счет помещений, которые застройщики должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, но не успели этого сделать.

Сейчас в мэрии находится около 140 решений суда, администрация работает над заключением с сиротами мировых соглашений, по которым власти должны будут предоставить им квартиру до конца 2023 года. Такие сроки обусловлены недостаточным количеством жилья необходимой площади на рынке.

Поскольку строящиеся помещения не покрывают потребности, принято решение строить дома для детей-сирот, это будет возложено на городской департамент архитектуры. При этом по закону в отдельных домах, строящихся для детей-сирот, должно быть не более 10 квартир.

Как отметил спикер Гордумы Чингис Акатаев, проблема также заключается в том, что далеко не все застройщики готовы продавать мэрии 25% квартир в доме для предоставления детям-сиротам. По его словам, когда покупатели узнают, что в доме будут проживать сироты, число желающих купить в нем квартиру уменьшается.

«Надо понимать, что определенная часть этих ребят вообще не платит за коммунальные услуги. Есть печальный опыт строительства для сирот. Не буду называть муниципалитет, там был построен дом на 36 квартир, и, к сожалению, это превратилось в большой асоциальный улей», — добавил Акатаев.

В этом году мэрия планирует увеличить число выдаваемых сиротам квартир с помощью расширения списка помещений, которые агентства недвижимости могут выставлять на аукцион. Комитет жилищной политики снизил требования к квартирам — теперь город будет закупать квартиры в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1975 года (ранее требовались помещения в домах минимум 2000 года постройки). Также с 2022 года сиротам старше 23 лет смогут выдавать жилищные сертификаты, что позволит им самим подбирать подходящую квартиру, не дожидаясь результатов аукциона.