Мэрия установит запрещающие знаки, чтобы томичи не ходили по опасному мосту в пос. Заварзино

Жители поселка Заварзино вынуждены ходить по аварийному мосту через р. Ушайка в районе ул. Облепиховая. Там нет ограждений безопасности, на самом мосту отсутствуют перила и дорожки для пешеходов. В ближайшее время мэрия установит там запрещающие знаки.

По информации администрации Советского района, цементобетонный мост имеет одну полосу движения (дорога 5 категории), в длину – порядка 20 м, в ширину – 3 м. Весной этого года подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства установил блоки, ограничивающие движение по мосту. Сейчас проезд и проход по указанному сооружению запрещен, томичей просят не использовать это строение для перехода через Ушайку, а передвигаться по другому мосту.

«Мы понимаем, как мост важен для жителей поселка Заварзино, если его возвели именно в этом месте. Поэтому сейчас делаем все возможное, чтобы поставить сооружение на учет и затем привести его в нормативное техническое состояние», — отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

В настоящее время этого мостового сооружения в пос. Заварзино нет в Реестре государственного имущества Томской области и в Реестре муниципального имущества Томска. До конца текущего года в администрации Томска подготовят техническую документацию для постановки на учет этого моста, как бесхозяйного имущества, чтобы в дальнейшем иметь возможность за счет бюджета проводить на нем ремонтные работы.