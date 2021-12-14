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Мэрия: ТТУ выводит на линию 65 единиц транспорта вместо необходимых 100

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В «Трамвайно-троллейбусном управлении» Томска не хватает квалифицированных водителей. По этой причине в город выходит недостаточно единиц транспорта, сообщила председатель томского комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина на заседании постоянной комиссии по дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения Думы Томска. 

«В ТТУ сложная ситуация. Недостаток квалифицированных водительских кадров не позволяет предприятию в полной мере обслуживать те маршруты, которые есть. Сейчас в администрации Томска создана рабочая группа, где прорабатываются варианты оптимизации штата и увеличение зарплаты водителям, кондукторам, ремонтным работникам», – сообщила Ольга Свахина.
 
По ее словам, на линию должно выходить больше 100 единиц транспорта, но по факту ТТУ может выпускать максимум 65 единиц в день. В частности, выход троллейбусов составляет 35-40 единиц — по пять единиц техники на один маршрут.

«Отсутствие водительских кадров — та причина, по которой сегодня предприятие не может обеспечить надлежащую перевозку пассажиров именно электротранспортом», — подчеркнула Свахина. 

Говоря о развитии ТТУ, она предложила все-таки создать небольшой автобусный парк на базе муниципального предприятия. Ранее об этом же говорил и спикер Думы Томска Чингис Акатаев. 

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