Мэрия: ТТУ выводит на линию 65 единиц транспорта вместо необходимых 100

В «Трамвайно-троллейбусном управлении» Томска не хватает квалифицированных водителей. По этой причине в город выходит недостаточно единиц транспорта, сообщила председатель томского комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина на заседании постоянной комиссии по дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения Думы Томска.

«В ТТУ сложная ситуация. Недостаток квалифицированных водительских кадров не позволяет предприятию в полной мере обслуживать те маршруты, которые есть. Сейчас в администрации Томска создана рабочая группа, где прорабатываются варианты оптимизации штата и увеличение зарплаты водителям, кондукторам, ремонтным работникам», – сообщила Ольга Свахина.

По ее словам, на линию должно выходить больше 100 единиц транспорта, но по факту ТТУ может выпускать максимум 65 единиц в день. В частности, выход троллейбусов составляет 35-40 единиц — по пять единиц техники на один маршрут.