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Мэрия Томска: жители общежития на ул. Трудовой смогут приватизировать свои квартиры

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Жители общежития на улице Трудовая, 22 смогут получить в собственность свои квартиры. Накануне Ленинский районный суд признал ничтожным договор купли-продажи здания бывшего общежития томского шпалопропиточного завода и земельного участка под ним. По иску прокурора Томска общежитие признано собственностью администрации Томска.

Напомним, после ликвидации томского шпалопропиточного завода общежитие и земельный участок под ним были переданы ТДСК, а затем ГК «Лама» по договору. Летом этого года собственник здания – ООО «Оазис» (входит в структуру ГК «Лама») прислал уведомления жильцам общежития освободить помещения в десятидневный срок. 

В августе администрация Ленинского района активно включилась в решение данной проблемы: провела встречу с жителями общежития, на которой присутствовали представители собственника здания, прокуратуры, уполномоченного по правам человека в Томской области и управляющей компании. По каждому жилому помещению ситуация была взята на контроль всеми уполномоченными органами.

Всего в доме по ул. Трудовая, 22 живет 38 семей, для трети из которых это — единственное жилье.

«Мы контролируем ситуацию, связанную с общежитием по ул. Трудовой, 22. Все системы жизнеобеспечения здесь работают исправно: в доме есть свет, вода и тепло. Обслуживание дома ведет управляющая компания. После вступления решения суда в законную силу, мы окажем жильцам всю, предусмотренную  законодательством, помощь», — прокомментировала глава Ленинского района Томска Светлана Садковская.

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