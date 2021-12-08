Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Мэрия Томска выделит 100 млн рублей на реконструкцию сетей на Елизаровых
Новости

Мэрия Томска выделит 100 млн рублей на реконструкцию сетей на Елизаровых

ТВ2 ТВ2

В бюджете Томска на 2022 год заложили средства на реконструкцию тепловых сетей по ул. Елизаровых, 53т. Такое решение приняли депутаты и сотрудники мэрии города по итогам работы согласительной комиссии. Стоимость таких работ составляет более 100 млн рублей. Работы планируется провести в рамках муниципального контракта в следующем году в благоустроительный период.

«Мы продолжаем планомерно заниматься реконструкцией коммунальных сетей в Томске. Реконструкция теплосетей на ул. Елизаровых — это самый крупный из тех проектов, которые нам еще предстоит реализовать в рамках программы. В будущем нам также необходимо реконструировать тепловые сети в мкр. Степановка и на ул. Парковой», — отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Кроме того, в рамках согласительной комиссии принято решение о выделении дополнительных средств – более 91 млн рублей - на ремонт сетей теплоснабжения, пароснабжения, водопровода и противопожарного водовода в районе Кузовлевского тракта и подъема на улице Кирпичной до улицы Мичурина.

Также администрация Томска совместно с депутатами приняли решение выделить 10 млн рублей на текущий ремонт бесхозных выносных узлов, в том числе, инвентаризацию бесхозных сетей.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.