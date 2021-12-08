Мэрия Томска выделит 100 млн рублей на реконструкцию сетей на Елизаровых

В бюджете Томска на 2022 год заложили средства на реконструкцию тепловых сетей по ул. Елизаровых, 53т. Такое решение приняли депутаты и сотрудники мэрии города по итогам работы согласительной комиссии. Стоимость таких работ составляет более 100 млн рублей. Работы планируется провести в рамках муниципального контракта в следующем году в благоустроительный период.

«Мы продолжаем планомерно заниматься реконструкцией коммунальных сетей в Томске. Реконструкция теплосетей на ул. Елизаровых — это самый крупный из тех проектов, которые нам еще предстоит реализовать в рамках программы. В будущем нам также необходимо реконструировать тепловые сети в мкр. Степановка и на ул. Парковой», — отметил и.о. мэра Михаил Ратнер.

Кроме того, в рамках согласительной комиссии принято решение о выделении дополнительных средств – более 91 млн рублей - на ремонт сетей теплоснабжения, пароснабжения, водопровода и противопожарного водовода в районе Кузовлевского тракта и подъема на улице Кирпичной до улицы Мичурина.

Также администрация Томска совместно с депутатами приняли решение выделить 10 млн рублей на текущий ремонт бесхозных выносных узлов, в том числе, инвентаризацию бесхозных сетей.