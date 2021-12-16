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Мэрия Томска: в 2021 году будут сданы только четыре новых детских сада из восьми

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В Томске не успевают ввести в эксплуатацию все восемь новых детсадов в 2021 году, сообщила пресс-служба мэрии. 

«Четыре новых детских сада в Томске введут в эксплуатацию до нового 2022 года. Два из них — по Иркутскому тракту и улице Высоцкого — готовы принять детей с начала нового года, еще два на улицах Сахарова и Болдырева откроют двери для воспитанников в январе-феврале. Остальные четыре детсада будут введены в эксплуатацию в первые месяцы будущего года. Для этого подрядчики усилили бригады на строительстве оставшихся объектов. При этом мы делаем акцент не только на скорости, но в первую очередь на качестве работ»,  — отметил и.о. мэра города Михаил Ратнер.

 

Детский сад на Иркутском тракте
Детский сад на Иркутском тракте

В частности, новый детский сад на ул. Академика Сахарова примет воспитанников в конце января 2022 года. В настоящее время ведутся мероприятия по постановке объекта на кадастровый учет и передаче в муниципальную собственность. Новый корпус станет структурным подразделением МАДОУ № 24. Педагогический коллектив для работы уже набран, списки детей составлены. 

В здании детского сада по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (Дизайнеров, 4/1) строительно-монтажные работы выполнены на 97%. Ввести садик в эксплуатацию планируется на следующей неделе. 

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