Мэрия Томска: в 2021 году будут сданы только четыре новых детских сада из восьми

В Томске не успевают ввести в эксплуатацию все восемь новых детсадов в 2021 году, сообщила пресс-служба мэрии.

«Четыре новых детских сада в Томске введут в эксплуатацию до нового 2022 года. Два из них — по Иркутскому тракту и улице Высоцкого — готовы принять детей с начала нового года, еще два на улицах Сахарова и Болдырева откроют двери для воспитанников в январе-феврале. Остальные четыре детсада будут введены в эксплуатацию в первые месяцы будущего года. Для этого подрядчики усилили бригады на строительстве оставшихся объектов. При этом мы делаем акцент не только на скорости, но в первую очередь на качестве работ», — отметил и.о. мэра города Михаил Ратнер.