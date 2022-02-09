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Мэрия Томска стала второй в рейтинге «открытости» в интернете в Сибири

ТВ2 ТВ2

Специалисты Алтайского центра политического консалтинга  провели исследования «открытости» городских администраций в интернете и соцсетях. Мэрия Томска набрала 26 баллов из 30 возможных. Первую строчку заняла мэрия Омска, за Томском идет Барнаул (25,5), Красноярск (24), а также Горно-Алтайск и Кемерово, получившие по 21,5 балла. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Аутсайдерами рейтинга стали Норильск (12), Рубцовск (14,5), Прокопьевск (15), Бийск (15,5) и Ачинск (15,5). Средние показатели у администраций Братска (20,5), Иркутска (20), Новосибирска (20), Абакана (19), Ангарска (19), Новокузнецка (18,5), Бердска (18), ЗАТО Северск (17,5) и Кызыла (16,5)», — говорится в исследовании.

По данным экспертов,  оценка складывалась из двух блоков, учитывающих состояние официальных сайтов (максимальная оценка – 10 баллов) и активность администраций в соцсетях (до 20 баллов). Анализировались данные за декабрь 2021 года. Специалисты отметили сохранение сложностей с поиском информации на ряде сайтов администраций, например, в Барнауле, Кызыле и Новокузнецке. Сайт Абакана, по их оценке, не адаптирован под разные разрешения мониторов. Среди соцсетей наименьшее внимание мэрии уделяют видеохостингу YouTube: половина администраций не имеют аккаунта в нем, а еще два не выкладывают новые видео. Также только четыре администрации ведут каналы в Telegram, а в Twitter – три. У некоторых администраций, например, Норильска, закрыты комментарии к постам в «ВКонтакте» и Instagram.

«Ряд администраций не работает с комментариями, отмечают эксперты. По словам аналитиков, это все еще не свидетельствует о закрытости власти и нежелании общаться с населением. «В первую очередь, недостаточная работа в социальных медиа объясняется отсутствием специалистов, низким уровнем зарплат и большой загруженностью сотрудников»,— считают эксперты Алтайского центра политического консалтинга .

Автор:  t.me/altaytandem
Автор:  t.me/altaytandem
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