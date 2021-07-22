Мэрия Томска скорректировала время перекрытия проспекта Фрунзе
Администрация города по просьбе «ТомскРТС» скорректировала время перекрытия движения по проспекту Фрунзе, где в пятницу, 23 июля, закроют для движения автомобилей участок между улицами Красноармейской и Белинского. Энергетики из-за большого объема работ попросили остановить движение не с 21 часа 23 июля, а с 6 часов этого же дня.
Администрация города согласовала это решение не в полном объеме, обязав «ТомскРТС» приступить к активным работам с закрытием проезжей части после утреннего «часа пик», то есть, с 10 часов утра 23 июля. До этого им необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей они обязаны к 15 часам 25 июля, чтобы возвращающиеся в город томичи могли беспрепятственно передвигаться.
Бригады АО «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н, где заменят 1, 2 км сети. Территориально работы будут вести около здания по пр. Фрунзе, 25. Энергетики будут ремонтировать свои коммуникации в круглосуточном режиме.
На время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта, в частности, автобусов №№. 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут следовать, проезжая по ул. Крылова, Никитина и Белинского. Движение троллейбусов маршрутов №№ 2 и 6 будет приостановлено.