Мэрия Томска скорректировала время перекрытия проспекта Фрунзе

Администрация города по просьбе «ТомскРТС» скорректировала время перекрытия движения по проспекту Фрунзе, где в пятницу, 23 июля, закроют для движения автомобилей участок между улицами Красноармейской и Белинского. Энергетики из-за большого объема работ попросили остановить движение не с 21 часа 23 июля, а с 6 часов этого же дня.

Администрация города согласовала это решение не в полном объеме, обязав «ТомскРТС» приступить к активным работам с закрытием проезжей части после утреннего «часа пик», то есть, с 10 часов утра 23 июля. До этого им необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей они обязаны к 15 часам 25 июля, чтобы возвращающиеся в город томичи могли беспрепятственно передвигаться.