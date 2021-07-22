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Главная Новости Мэрия Томска скорректировала время перекрытия проспекта Фрунзе
Новости

Мэрия Томска скорректировала время перекрытия проспекта Фрунзе

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Администрация города по просьбе «ТомскРТС» скорректировала время перекрытия движения по проспекту Фрунзе, где в пятницу, 23 июля, закроют для движения автомобилей участок между улицами Красноармейской и Белинского. Энергетики из-за большого объема работ попросили остановить движение не с 21 часа 23 июля, а с 6 часов этого же дня.

Администрация города согласовала это решение не в полном объеме, обязав «ТомскРТС» приступить к активным работам с закрытием проезжей части после утреннего «часа пик», то есть, с 10 часов утра 23 июля. До этого им необходимо выполнить подготовительные мероприятия. Завершить ремонт и открыть полноценное движение автомобилей они обязаны к 15 часам 25 июля, чтобы возвращающиеся в город томичи могли беспрепятственно передвигаться.

Автор:  пресс-служба мэрия Томска

Бригады АО «ТомскРТС» выполнят капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н, где заменят 1, 2 км сети. Территориально работы будут вести около здания по пр. Фрунзе, 25. Энергетики будут ремонтировать свои коммуникации в круглосуточном режиме.

На время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта, в частности, автобусов №№. 5, 8/9, 16/131, 25/52, 36, 37, 53. Они будут следовать, проезжая по ул. Крылова, Никитина и Белинского. Движение троллейбусов маршрутов №№ 2 и 6 будет приостановлено.

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