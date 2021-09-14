Мэрия Томска сдвинет начало отопительного сезона из-за грядущего потепления

Начало отопительного сезона в Томске сдвинется из-за прогнозируемого синоптиками потепления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Мы планировали начать отопительный сезон с 15 сентября, однако синоптики дали прогноз на потепление — в ближайшие дни в Томске температура воздуха повысится до 20 °С. Чтобы томичи, что называется, не отапливали улицу, а потом не оплачивали большие счета, принято решение немного сдвинуть дату централизованного подключения отопления», — сообщил и.о. заместителя мэра — начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.
При этом он подчеркнул, что жилые дома Томска могут быть подключены к отоплению до старта отопительного сезона. Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем подадут заявки в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено.
Заявки на досрочное включение отопления уже стали подавать объекты соцсферы. По информации АО «ТомскРТС», в понедельник компания выдала 37 разрешений на включение отопления в учреждениях социальной сферы – больницах, детских садах, школах и домах творчества.
Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должна быть порядка 20°С, сегодня это требование в соцобъектах выдержано. В жилых домах тепло дают тогда, когда температура воздуха в течение нескольких дней опускается ниже 8 градусов.