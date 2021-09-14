Мэрия Томска сдвинет начало отопительного сезона из-за грядущего потепления

«Мы планировали начать отопительный сезон с 15 сентября, однако синоптики дали прогноз на потепление — в ближайшие дни в Томске температура воздуха повысится до 20 °С. Чтобы томичи, что называется, не отапливали улицу, а потом не оплачивали большие счета, принято решение немного сдвинуть дату централизованного подключения отопления», — сообщил и.о. заместителя мэра — начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

При этом он подчеркнул, что жилые дома Томска могут быть подключены к отоплению до старта отопительного сезона. Для этого жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые затем подадут заявки в АО «ТомскРТС». При наличии технической возможности отопление будет включено.