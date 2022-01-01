Мэрия Томска: САХ будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

В первую неделю нового года региональный оператор «Спецавтохозяйство» будет работать в условиях «пиковой нагрузки». Прогнозируемый объем ТКО на территории Томска в эти дни составит 800-1000 тонн, что на 200 тонн больше, чем «зимняя норма», сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно по графику вывоз ТКО будут производить 68 мусоровозов. Крупногабаритный мусор будет вывозиться раз в неделю.

«Просим томичей с пониманием отнестись к работе регионального оператора в праздничные дни. В городе увеличивается объем бытовых отходов, автомобильный трафик на улично-дорожной сети плотный, наши машины вынуждены стоять в «пробках» — все это усложняет процесс вывоза мусора. Отдельно обращаемся к автомобилистам с просьбой не парковаться на подъездных путях к контейнерным площадкам», — прокомментировал директор САХа Михаил Курилов.

В Томске работает онлайн-сервис «Экологический контроль» с помощью которого можно передать информацию – фотографии и адреса незаконных мест складирования ТКО, а также фактов переполнения на контейнерных площадках.