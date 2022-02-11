Мэрия Томска с начала года зафиксировала 10 случаев нападений собак на людей

В мэрии с начала 2022 года зафиксировали 10 случаев нападения безнадзорных собак на людей, рассказал представитель департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Сергиенко, который курирует отлов собак.

По словам Александра Сергиенко, в 2021 году в Томске отловили 1239 собак, при этом от жителей поступало более 450 заявок. С начала 2022 года поступила информация о десяти нападениях, ее передали подрядной организации по отлову. Но чаще всего на людей нападали не бездомные собаки, а домашние, которых отпустили на свободный выгул, добавила руководитель организации «Верный друг», занимающейся отловом, Алена Можейко.

«В основном нападения от домашних особей на самовыгуле. В прошлом году мы отрабатывали еще и Томский район, где у нас в основном частный сектор, там да — именно домашние собаки. <...> Частные секторы у нас страдают в Томске и в Томском районе. Там просто ужас творится. Мы приезжаем на вызов, собаки разбегаются по домам, на территорию (двора - прим. ред) мы зайти не можем, вызываем полицию, они разводят руками», — объясняет Алена Можейко.

По ее словам, одним из решений проблемы могло бы стать ужесточение санкций для хозяев животных, которые отпускают питомцев на самостоятельный выгул. Постройка же новых приютов для бродячих животных проблему не решит, так как они будут быстро наполняться. Так, «Верный друг» изначально был рассчитан на 400 собак, в прошлом году пришлось построить еще 60 вольеров, а в 2022 году уже начали строить еще 36.

Напомним, о проблеме безнадзорных животных заговорили после случая в Забайкалье. 22 января 2022 года в селе Домна пропала семилетняя девочка. Позже ее тело нашли на пустыре. Предполагается, что причиной смерти стало нападение собак. Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, с ними встретился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон, отметив, что есть законодательные изъяны, «которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов». Было еще несколько случаев смертельных нападений бездомных собак на людей в разных регионах России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, признал, что проблема существует, для ее решения он предложил «ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах». И.о. мэра Михаил Ратнер отметил, что депутаты и чиновники мэрии Томска еще в 2021 году просили скорректировать ряд положений действующего закона, но тогда их инициативу назвали преждевременной.

Проблему бездомных животных обсуждали и в Гордуме Томска. Спикер Чингис Акатаев раскритиковал закон, регулирующий численность бездомных животных. По его мнению, нормы этого закона нуждаются в доработке, а мэрия должна найти 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации приюта для бездомных собак.

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