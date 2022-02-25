Мэрия Томска рассчитывает в марте ввести в эксплуатацию четыре новых детских сада

Строящиеся детские сады на улицах Ивановского, Д. Бедного и И. Черных находятся в высокой степени готовности. Подрядчики рассчитывают к марту закончить все работы и сдать их в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время во всех четырех корпусах детских садов ведутся предпусковые работы. Строительная готовность двух новых корпусов по ул. Ивановского, 18 (на 220 и 145 мест) составляет почти 100%. Здесь ведутся пусконаладочные работы слаботочных и инженерных систем, завершаются отделочные и молярные работы, устанавливается сантехника.

В детском саду по ул. Демьяна Бедного, 4а, рассчитанном на 220 мест, также завершается отделка помещений и проводится пусконаладка инженерных систем. В детсаду по ул. Ивана Черных, 73 на 145 мест монтируют вентиляцию, ведут сантехнические работы, устанавливают малые архитектурные формы и выполняют благоустройство территории. Готовность обоих объектов превышает 90%.

«На сегодняшний день все четыре детских сада находятся в высокой степени готовности. В марте Госстройнадзор начнет приемку построенных корпусов, и мы рассчитываем ввести их в эксплуатацию. Оборудование для дошкольных учреждений департамент образования закупил, персонал для работы в садах есть, готовы списки детей. Наша общая задача – справить новоселье в новых детсадах уже в апреле», - рассказал Михаил Ратнер.

Напомним, строительство восьми дошкольных образовательных учреждений в Томске осуществляется в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Демография». Четыре детских сада уже введены в эксплуатацию, три из них посещают дети.