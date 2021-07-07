Мэрия Томска приостановила благоустройство территории близ трамплина в Академгородке на время публичного обсуждения проекта. Причиной стало недовольство местных жителей и спортивной общественности.

Напомним, предприниматель Эдуард Симкин предлагает реконструировать большой лыжный трамплин и создать вокруг него парково-культурную зону с музеем и семейным парком. Группа жителей Академгородка выступила против проекта: они опасаются, что благоустройство «погубит уникальный уголок природы».

Как сообщает Центр управления регионом, через некоторое время после одобрения проекта и начала сноса деревьев в Академгородке администрация Томска получила «обращение от ряда жителей Академгородка, а также части спортивной общественности, в котором высказывалось негативное отношение к проекту».