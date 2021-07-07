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Главная Новости Мэрия Томска приостановила благоустройство территории близ трамплина в Академгородке
Новости

Мэрия Томска приостановила благоустройство территории близ трамплина в Академгородке

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
день назад

Мэрия Томска приостановила благоустройство территории близ трамплина в Академгородке на время публичного обсуждения проекта. Причиной стало недовольство местных жителей и спортивной общественности.

Напомним, предприниматель Эдуард Симкин предлагает реконструировать большой лыжный трамплин и создать вокруг него парково-культурную зону  с музеем и семейным парком. Группа жителей Академгородка выступила против проекта: они опасаются, что благоустройство «погубит уникальный уголок природы».

Как сообщает Центр управления регионом, через некоторое время после одобрения проекта и начала сноса деревьев в Академгородке администрация Томска  получила «обращение от ряда жителей Академгородка, а также части спортивной общественности, в котором высказывалось негативное отношение к проекту».

«В результате со своей стороны администрация не согласовала передачу в пользование муниципальной собственности – большого лыжного трамплина. С одной стороны, мы поддерживаем инициативы предпринимателей по развитию территорий. Однако подобные проекты не должны вызывать отторжения у местных жителей и спортсменов, – цитирует ЦУР заммэра Константина Чубенко. – Необходимо найти компромиссные точки, возможно, провести публичное обсуждение задумки, где бы томичи могли задать все волнующие их вопросы и услышать объективную информацию из первых уст. Только после этого можно будет говорить о дальнейших вариантах развития территории».

Ранее ЦУР начал опрос, большинство участников которого проголосовали против проекта, предложенного Эдуардом Симкиным. Сейчас ЦУР вместе с городской администрацией разрабатывает возможность проведения голосования на портале госуслуг, чтобы избежать накрутки результатов.

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