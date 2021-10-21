Мэрия Томска предложила увеличить расходы на СМИ

Мэрия Томска планирует заложить в бюджете на 2022 год 26,7 млн рублей на программу «Развитие городского сообщества». Из них почти 19 миллионов планируется потратить на освещение деятельности администрации города в медиа.

В мэрии считают, что информирования через социальные сети недостаточно из-за низких охватов и планируют сделать ставку на размещение информации в СМИ. Так, например, из бюджета города планируется оплачивать не один сюжет в месяц, как в этом году, а четыре. Работу с соцсетями администрация обещает продолжить, несмотря на то, что численность аудитории у аккаунтов мэрии не позволяет делать ставку только на этот канал коммуникации.

«По собственной инициативе СМИ не всегда выдают достоверную информацию, а нам очень важно, чтобы информация по всем актуальным вопросам своевременно доходила до граждан. Мы планируем, что значительное количество томичей будут узнавать местные новости именно с экранов телевизоров. Продолжим также работу с информагентствами, которые распространяют информацию для других СМИ, в том числе федерального уровня, что позволит влиять на восприятие Томска за его пределами и сформировать имидж города», — заявила представительница управления информационной политики мэрии Томска Ирина Водянова во время заседания комиссии по регламенту и правовым вопросам в Гордуме.

Необходимость увеличения расходов на СМИ в мэрии аргументируют тем, что «администрация — это большая структура с множеством подразделений, а все они являются источниками новостей». Представительница мэрии также отметила, что «ввиду сложившейся в прошлом году ситуации все силы пришлось бросить на работу с социальными сетями», что привело к появлению жалоб на недостаточное информирование. Кроме расходов на телесюжеты администрация города планирует вернуть формат пресс-конференций как «наиболее удачный для оперативного освещения конкретных тем».

Спикер Гордумы Чингис Акатаев отметил, что при планировании расходов нужно исходить из ситуации нынешнего года:

— На ваш взгляд, что-то фатальное в этом году произошло от того, что у вас на СМИ 10 миллионов всего было?

— Не удалось полноценно реализовать многие проекты. Единственное, что нас, можно сказать, выручило, это пандемия. Очень много социально значимых мероприятий в принципе не проходило, и на них просто не потребовались деньги.

— Фатальное что-то произошло?

— Ничего, но для полноценной работы управления этой суммы недостаточно.