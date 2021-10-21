Мэрия Томска предложила увеличить расходы на СМИ

Мэрия Томска планирует заложить в бюджете на 2022 год 26,7 млн рублей на программу «Развитие городского сообщества». Из них почти 19 миллионов планируется потратить на освещение деятельности администрации города в медиа.
В мэрии считают, что информирования через социальные сети недостаточно из-за низких охватов и планируют сделать ставку на размещение информации в СМИ. Так, например, из бюджета города планируется оплачивать не один сюжет в месяц, как в этом году, а четыре. Работу с соцсетями администрация обещает продолжить, несмотря на то, что численность аудитории у аккаунтов мэрии не позволяет делать ставку только на этот канал коммуникации.
«По собственной инициативе СМИ не всегда выдают достоверную информацию, а нам очень важно, чтобы информация по всем актуальным вопросам своевременно доходила до граждан. Мы планируем, что значительное количество томичей будут узнавать местные новости именно с экранов телевизоров. Продолжим также работу с информагентствами, которые распространяют информацию для других СМИ, в том числе федерального уровня, что позволит влиять на восприятие Томска за его пределами и сформировать имидж города», — заявила представительница управления информационной политики мэрии Томска Ирина Водянова во время заседания комиссии по регламенту и правовым вопросам в Гордуме.
Необходимость увеличения расходов на СМИ в мэрии аргументируют тем, что «администрация — это большая структура с множеством подразделений, а все они являются источниками новостей». Представительница мэрии также отметила, что «ввиду сложившейся в прошлом году ситуации все силы пришлось бросить на работу с социальными сетями», что привело к появлению жалоб на недостаточное информирование. Кроме расходов на телесюжеты администрация города планирует вернуть формат пресс-конференций как «наиболее удачный для оперативного освещения конкретных тем».
Спикер Гордумы Чингис Акатаев отметил, что при планировании расходов нужно исходить из ситуации нынешнего года:
— На ваш взгляд, что-то фатальное в этом году произошло от того, что у вас на СМИ 10 миллионов всего было?
— Не удалось полноценно реализовать многие проекты. Единственное, что нас, можно сказать, выручило, это пандемия. Очень много социально значимых мероприятий в принципе не проходило, и на них просто не потребовались деньги.
— Фатальное что-то произошло?
— Ничего, но для полноценной работы управления этой суммы недостаточно.
Идею увеличения этой строки расходов поддержал депутат от «Единой России» Максим Резников. Он заявил, что информирование по ремонтным работам, перекрытиям дорог и дорожным работам было недостаточным.
Оппозиционные депутаты традиционно выступили за уменьшение бюджета на СМИ, предложив снизить его даже по сравнению с 2021 годом. «Предлагаю сократить расходы на СМИ до суммы, которую мы выделяем на информирование о работе Думы Томска, то есть до 8 миллионов рублей. Пресс-служба Думы со своей работой прекрасно справляется, всю информацию доводит», — заявила Ксения Фадеева.
Более радикальное предложение выдвинул Артем Канарев. Он заявил, что недостаточное информирование было связано не с нехваткой средств, а с тем, что «эти деньги потратили на облизывание депутатов Единой России и топов администрации», а раз средства расходуются нецелевым образом, бюджет на СМИ надо сократить в два раза по сравнению с текущим, т.е. до 5 млн. Входящие в комиссию депутаты его не поддержали.
В итоге группа депутатов от ЕР (Илья Леонтьев, Андрей Федченко и Максим Резников) выдвинула предложение увеличить сумму на миллион по сравнению с бюджетом 2021 года, т.е. до 11 млн при условии, что мэрия составит четкий медиаплан с детализацией расходов. Рассматривать идею не стали, т.к. депутаты уже приняли предложение Ксении Фадеевой. Окончательно бюджет со всеми правками примут только в декабре.
Напомним, в прошлом году мэрия закладывала на освещение своей деятельности в СМИ 20,5 млн рублей. Депутатам Гордумы удалось сократить эти расходы на 1,5 млн и перенаправить средства на развитие ТОСов. Независимые депутаты настаивали, что расходы на СМИ можно еще сократить. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер предложил сократить затраты на СМИ еще на 8 млн, направив их на капремонт школы № 19 в районе Спичфабрики. Таким образом, бюджет на 2021 год приняли с заложенными на СМИ 10 миллионами рублей.