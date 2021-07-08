Мэрия Томска предложила кратно увеличить штрафы за незаконное складирование строительного мусора

Напомним, в тариф регоператора не входит вывоз листвы, веток и крупногабаритного мусора: например, бревен, арматуры, кусков кровли. При этом, такой мусор очень часто встречается на контейнерных площадках и захламляет их. Так на этой неделе администрация Ленинского района наводит порядок с применением спецтехники регионального оператора – мусоровозов с мультилифтами, предназначенных для погрузки и разгрузки вместительных контейнеров. В целом по городу с начала лета таким образом порядок навели почти по 400 адресам. Как пояснил заместитель главы района Владимир Мартынов, в среднем подрядчик вывозит около 20 куб. м «нетарифного» мусора ежедневно. В июне крупногабаритные отходы были вывезены почти по 70 адресам — на ул. Б. Подгорной, Водяной, Пролетарской, Смирнова, Говорова, в пер. Польском, Румынской, Зырянском и др. На этой неделе мультилифт работал на пр. Ленина, 271, ул. К. Ильмера, 19, 79-ой Гв. Дивизии, 11, Говорова, 20, Войкова, 4, 24 и др.

Усугубляет ситуацию то, что часть мусора поступает не на полигон отходов, а на другие контейнерные площадки или в лес. Сейчас администрация Томска за внебюджетный счет планирует установить на контейнерных площадках в Дзержинском, Тимирязевском, Апреле и Эуште системы видеонаблюдения, позволяющие фиксировать незаконный вывоз мусора. Сегодня этот вопрос находится в проработке, а на присоединенных территориях Кировского района пока дежурят инспекторы «Санитарной милиции». Они фиксируют факты разгрузки строительного мусора частными предпринимателями. После этого через базу ГИБДД по госномерам автомобилей вычисляется собственник, который может быть привлечен к ответственности.

Так в Тимирязевском было задержано три большегруза с крупногабаритным мусором, в Апреле – восемь. По номерам удалось выявить только двух собственников, поскольку автомобили не зарегистрированы на юрлица, а арендованы у частников.

При этом, размер штрафов за незаконный выброс мусора составляет 1,5 – 3 тысячи рублей, в то время как за день частник может заработать до 15 тысяч рублей.

«На наш взгляд, решить проблему с нелегальным складированием отходов, не относящихся к бытовым, на контейнерных площадках можно только путем увеличения суммы штрафов за отсутствие договоров с регоператором или сторонними компаниями. Сегодня мэрия Томска уже направила свои предложения в Законодательную Думу Томской области, так как изменить меры ответственности можно только на федеральном уровне», — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус.