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В Томске отремонтирует улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город»

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Ново-Киевскую улицу в 2021 году ждет масштабный ремонт. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Думы Томска Чингис Акатаев.

Ранее на состояние улицы неоднократно жаловались ее жители. Они отмечали, что нередко из-за ям и отсутствия тротуаров, приходится идти по проезжей части, что особенно опасно для детей и подростков.

Автор:  Телеграм-канал Чингиса Акатаева

«Наверное, нет ни одного томича, который бы не проезжал по улице Ново-Киевской с момента открытия ТРЦ «Изумрудный город». Этот торгово-развлекательный центр стал центром притяжения для всего города. Сюда едут сами томичи, привозят гостей нашего города. Конечно, такое состояние улицы восторга не вызывает ни у жителей самой улицы, ни у посетителей ИГ, ни у гостей. Сам торговый центр сделал все для удобства подъезда к своим площадям, включая и прокол под проспектом Комсомольский для безопасного и удобного подъезда. Теперь пришла очередь города выполнить свою часть и позаботиться о своих жителях. Скоро начнется ремонт улицы Ново-Киевской, которая уже столько лет требует ремонта, и наконец-то такой большой район будет приведен в нормативное состояние», — написал спикер в посте.

Чингис Акатаев уточнил, что сейчас на улице ведется подготовительный этап. В ближайшее время на улице появится тяжелая техника для укладки асфальта. При этом, жители ближайших домов жалуются на то, что видели технику, работающую в дождь.

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