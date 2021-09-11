В Томске отремонтирует улицу Ново-Киевскую у ТРЦ «Изумрудный город»

«Наверное, нет ни одного томича, который бы не проезжал по улице Ново-Киевской с момента открытия ТРЦ «Изумрудный город». Этот торгово-развлекательный центр стал центром притяжения для всего города. Сюда едут сами томичи, привозят гостей нашего города. Конечно, такое состояние улицы восторга не вызывает ни у жителей самой улицы, ни у посетителей ИГ, ни у гостей. Сам торговый центр сделал все для удобства подъезда к своим площадям, включая и прокол под проспектом Комсомольский для безопасного и удобного подъезда. Теперь пришла очередь города выполнить свою часть и позаботиться о своих жителях. Скоро начнется ремонт улицы Ново-Киевской, которая уже столько лет требует ремонта, и наконец-то такой большой район будет приведен в нормативное состояние», — написал спикер в посте.