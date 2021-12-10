Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Мэрия Томска: детский сад в поселке Светлый откроется после Нового года
Новости

Мэрия Томска: детский сад в поселке Светлый откроется после Нового года

ТВ2 ТВ2

Подрядчик продолжает устранять дефекты, выявленные в ходе капремонта в детском саду пос. Светлый. По информации пресс-службы мэрии, детский сад будет открыт в январе 2022 года. 

Автор:  мэрия Томска
Автор:  мэрия Томска

На сегодняшний день рабочие выполнили укладку кабеля и заливку пола в одном из шести помещений, где были выявлены дефекты. Еще в двух группах полы зальют в предстоящие выходные. Чтобы ускорить темпы, подрядчик работает с 8 до 20 часов, без выходных, отмечает мэрия.
 
По словам начальника городского департамента капитального строительства Александра Суходолова, заливка теплых полов на этот раз выполнена качественно: отсутствуют перепады высот, подрядчик учел все замечания.

Подрядчик рассчитывает завершить все работы до конца декабря. Заммэра Константин Чубенко отметил, что, посоветовавшись с руководством детского сада, воспитателями и родителями, решено не «выдергивать» детей из групп, где они уже готовятся к новогодним утренникам, учат стихи и песни, а открыть детский сад для 100% воспитанников сразу после новогодних каникул. В 18 групп сада смогут вернуться более 400 ребят.
 
Напомним, в конце ноября администрация Томска обязала подрядчика переделать работы по устройству теплого пола в помещениях первого этажа дошкольного учреждения, так как в ходе ремонта были выявлены дефекты – трещины и неровности финишной заливки. К началу нынешней недели был выполнен демонтаж некачественной стяжки в шести помещениях сада. В настоящее время по заявлениям от родителей 81 воспитаннику предоставлены места в 16 детских садах, с учетом близости к работе родителей или к поселку.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.