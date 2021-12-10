Мэрия Томска: детский сад в поселке Светлый откроется после Нового года

На сегодняшний день рабочие выполнили укладку кабеля и заливку пола в одном из шести помещений, где были выявлены дефекты. Еще в двух группах полы зальют в предстоящие выходные. Чтобы ускорить темпы, подрядчик работает с 8 до 20 часов, без выходных, отмечает мэрия.



По словам начальника городского департамента капитального строительства Александра Суходолова, заливка теплых полов на этот раз выполнена качественно: отсутствуют перепады высот, подрядчик учел все замечания.

Подрядчик рассчитывает завершить все работы до конца декабря. Заммэра Константин Чубенко отметил, что, посоветовавшись с руководством детского сада, воспитателями и родителями, решено не «выдергивать» детей из групп, где они уже готовятся к новогодним утренникам, учат стихи и песни, а открыть детский сад для 100% воспитанников сразу после новогодних каникул. В 18 групп сада смогут вернуться более 400 ребят.



Напомним, в конце ноября администрация Томска обязала подрядчика переделать работы по устройству теплого пола в помещениях первого этажа дошкольного учреждения, так как в ходе ремонта были выявлены дефекты – трещины и неровности финишной заливки. К началу нынешней недели был выполнен демонтаж некачественной стяжки в шести помещениях сада. В настоящее время по заявлениям от родителей 81 воспитаннику предоставлены места в 16 детских садах, с учетом близости к работе родителей или к поселку.