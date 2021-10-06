Мэрия Томска опубликовала адресный список домов без отопления

62 дома в Томске до сих пор остаются без отопления. По информации департамента городского хозяйства, причин, по которым дом не получил отопление или горячую воду после планового ремонта тепломагистралей в срок, несколько. Среди основных – повреждение на крупных теплотрассах или внутридомовых системах. Также батареи могут оставаться недостаточно горячими в связи с отладкой режимов подачи тепла.
«В Томске порядка 60 домов, в которых в настоящее время теплоснабжение не осуществляется. «ТомскРТС» ставится задача — запустить отопление к концу этой недели», — отметил на прошедшем заседании Думы Томска и.о. заммэра Александр Карпанин.
По его словам, горячая вода отсутствует в семи домах. Уточнить причины превышения сроков подачи ресурсов или даты окончания работ можно по телефонам: 73-85-78 (диспетчерская АО «ТомскРТС»), 005 («Оперативно-дежурная служба г. Томска»), 53-11-06 (департамент городского хозяйства) или в своей УК и ТСЖ.
Ознакомиться со списком домов без отопления, можно на сайте мэрии. Если вашего дома нет в данном списке, а тепло отсутствует, то также звоните по номерам, приведенным выше.
Состояние коммунальных сетей Томска обсуждалось накануне в городской Думе. По словам спикера Чингиса Акатаева, тариф позволяет отремонтировать порядка 6-10 километров сетей, в то время, как их износ достигает 80%.
Осложняют ситуацию бесхозные сети, а также сети после выносных узлов, которые находятся на балансе администрации.
«У нас их более 30 километров. До сих пор сохранились отопительные кооперативы, например, на Степановке, где люди сами обслуживают эти сети и считают их своими», — сказал Александр Карпанин.
Он отметил, что модернизация всех подобных сетей обойдется минимум в 700 млн рублей. В год город может модернизировать только 2-3 тепловых узла. При этом, передавать такие сети на обслуживание «ТомскРТС» невыгодно, так как в тарифе будут учитываться теплопотери.
«Национальных проектов по ремонту сетей в настоящее время нет. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне Правительства. Сейчас пытаются реализовать две программы: в рамках предоставления бюджетного или инфраструктурного кредита. Но надо понимать, что эти средства все возвратные. Там разные условия, разные объемы софинансирования. Это от 20 до 25 лет под 2-3%», — ответил Александр Карпанин о возможности ремонтировать сети за счет федерации.