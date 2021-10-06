Мэрия Томска опубликовала адресный список домов без отопления

62 дома в Томске до сих пор остаются без отопления. По информации департамента городского хозяйства, причин, по которым дом не получил отопление или горячую воду после планового ремонта тепломагистралей в срок, несколько. Среди основных – повреждение на крупных теплотрассах или внутридомовых системах. Также батареи могут оставаться недостаточно горячими в связи с отладкой режимов подачи тепла. «В Томске порядка 60 домов, в которых в настоящее время теплоснабжение не осуществляется. «ТомскРТС» ставится задача — запустить отопление к концу этой недели», — отметил на прошедшем заседании Думы Томска и.о. заммэра Александр Карпанин. По его словам, горячая вода отсутствует в семи домах. Уточнить причины превышения сроков подачи ресурсов или даты окончания работ можно по телефонам: 73-85-78 (диспетчерская АО «ТомскРТС»), 005 («Оперативно-дежурная служба г. Томска»), 53-11-06 (департамент городского хозяйства) или в своей УК и ТСЖ.

Ознакомиться со списком домов без отопления, можно на сайте мэрии. Если вашего дома нет в данном списке, а тепло отсутствует, то также звоните по номерам, приведенным выше.