Мэрия Томска объявила торги на проведение капитального ремонта лицея №8

На этот раз аукцион проводится на всю необходимую сумму. К заложенным на эти цели средствам в бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов были добавлены около 107 миллионов рублей по решению, выработанному совместно администрацией города и депутатами Думы Томска в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год. Кроме того, руководству города удалось достигнуть договоренности с региональным властями о выделении недостающего финансирования — 80 миллионов — из бюджета области. Средства выделены в качестве дотации на обеспечение сбалансированности бюджета города.

Департамент капитального строительства администрации Томска опубликовал извещение о проведении электронного аукциона на заключение контракта на выполнение работ по капремонту лицея №8. Начальная цена контракта составляет около 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Ранее сообщалось, что объявленные в конце ноября прошлого года торги по отбору подрядной организации для проведения первого этапа капитального ремонта лицея на сумму 154 миллиона рублей были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Уточним, согласно условиям подрядная организация, выигравшая торги, должна будет полностью модернизировать трехэтажное здание образовательного учреждения, а также выполнить необходимые реставрационные работы, так как здание на Кирова, 12 является памятником культурного наследия регионального значения. В частности, будет воссоздан архитектурно-лепной декор, кровельные ограждения и другие элементы исторического облика. В комплекс работ входит также капремонт строения №3 лицея, в котором располагаются мастерские.

В лицее также должны будут обеспечить условия для обучения маломобильных категорий учащихся. В том числе свободный въезд людей, использующих инвалидную коляску, и специально оборудованный санузел. Кроме того, в здании планируется заменить системы внутреннего электроснабжения и электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции. А также установить системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, часофикации, связи и телевидения.

В смету заложены работы по устройству наружного освещения, внешних инженерных коммуникаций (тепло-, водоснабжение, канализация), а также на благоустройство территории лицея. Подача заявок на участие в электронном аукционе завершится 31 января.