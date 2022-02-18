Мэрия Томска направит 15 млн рублей на установку уличного освещения

Администрация Томска составила предварительный перечень улиц, на которых необходимо в 2022 году обустроить линии освещения. В него вошли в первую очередь присоединенные территории и подходы к детским садам и школам.

В списке 24 участка, потребность в установке на этих улицах — 1 193 светильника. В частности, уличное освещение необходимо в поселках Тимирязевское, Дзержинское, Светлый, Просторный, Озерки, Кузовлево, Заварзино, Штамово, мкр. Академический и других.

«Перечень составлен на основании обращений томичей, также в него включены подъездные пути к детским садам, школам, участки с высокой интенсивностью движения», — пояснил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

При этом окончательный перечень будет известен к концу марта — началу апреля.

«Решение будет принято исходя из того, сколько у нас финансов. Пока у нас заложено было десять миллионов, и мы добавили дополнительно пять — всего 15 миллионов рублей. Когда мы будем понимать расценки на этот год, мы увидим, сколько мы реально сможем за эти деньги установить», — отметил Черноус.