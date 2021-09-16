Мэрия Томска исключила «Короля тополей» на ул. Усова из списка деревьев на снос

Напомним, инициативная группа томичей вышла с предложением сохранить черный тополь, которому по оценкам дендрологов уже более 65 лет. Дерево с 2015 года числилось в списке на снос, однако до настоящего времени его никто не убрал.

В начале сентября состояние дерева оценили дендрологи Сибирского Ботанического сада, городской ландшафтной комиссии и практикующие арбористы. Специалисты заключили, что ствол и ветви тополя, несмотря на его возраст, имеют устойчивую к порывам ветра форму, поэтому достаточно сделать обрезку сухих веток.

«Опасные ветки всегда можно обрезать, но не по сечению, а способом «на перевод ветки». Так можно их укоротить. Тогда это место будет более компактным, у него будет меньше парусность. У этого тополя мало опасных веток, кроме сухих. Он так сформировался − округло, у него углы хорошие и сочленения веток своеобычное. Он сросся стволами и так создал себе жесткий каркас. И он очень уравновешен. Если полезть к нему в крону, самое большое, что можно сделать − это обрезать сухие ветки. Если брать пример ВДНХ или парков Петербурга, там находят способ укреплять старые деревья. Для них отмирание сердцевины − это нормально. Питательные вещества движутся вдоль коры, это ничего страшного. Нет поводов, чтобы этот тополь сносить. Максимум, что можно сделать − аккуратно, чтобы не нанести ему больших ран, убрать ветку, которая направлена на крышу, и аккуратно убрать нависающие сухие ветки. Для этого надо, чтобы два специалиста в паре лезли и устраивали консилиум прямо на месте, там наверху», — комментировала руководитель фирмы по озеленению «Оазис 21 век» Наталья Неганова.

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