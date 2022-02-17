Мэрия: тление на полигоне ТКО под Томском ликвидируют к марту 2022 года

Работы по ликвидации тления на городском полигоне ТКО будут завершены к 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно муниципальному контракту, работы по устранению последствий возгорания на томском полигоне ТКО, расположенном в районе села Сухоречье, проводит ООО «Контракт».
Подрядная организация приступила к работам в начале 2022 года. Общая стоимость работ по контракту составляет 8,4 млн рублей.
При помощи бульдозеров подрядчик формирует «глиняный замок» по всему периметру участка тления. Это позволит изолировать территорию от основной части полигона ТКО. Приемку выполненных работ проведет городская комиссия.
Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая 2021 года. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. В «Спецавтохозяйстве» и мэрии заявили, что причиной возгорания, предположительно, стал поджог.
На тушение загоревшегося мусора «САХ» потратил около 1,6 млн рублей. В октябре депутаты городской Думы выделили компании еще 11 миллионов на тушение полигона. Некоторые депутаты выступили против выделения суммы из городского бюджета из-за недостаточно подробного пояснения, на что именно пойдут деньги.
При этом заммэра Вячеслав Черноус заявил, что мусор на полигоне не перестанет тлеть даже в зимнее время, поскольку очаг находится на глубине трех метров. Его поддержал спикер Думы Чингис Акатаев, отметивший, что установка глиняного саркофага является единственным вариантом полной ликвидации тления.