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Мэрия снимет квартиру омичке, прожившей 35 лет в железной бочке

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Омская пенсионерка Светлана Чернова согласилась переехать из металлической цистерны в съемную квартиру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Платить за квартиру женщина будет от 800 до 3 тысяч рублей в месяц.

Автор:  NGS55.RU

«18 октября 2021 года в администрации города Омска Черновой С. В. повторно разъяснены все варианты решения ее проблемы. В ходе встречи она предварительно согласилась на предоставление жилого помещения по коммерческому найму, что подтвердила своим письменным заявлением. В настоящее время департамент жилищной политики ждет от нее пакет документов для предоставления квартиры по коммерческому найму», — рассказали в администрации Омска.

В мэрии уверяют, что еще в марте 2020 года предлагали Черновой переехать в Нежинский центр для пожилых людей, в съемную квартиру или устроиться в одно из муниципальных предприятий Омска, чтобы ей выделили жилье. Сама Чернова говорит, что много раз обращалась в разные ведомства с вопросами о переселении, но не получала ответа. 

Напомним, в начале октября издание NGS55.RU рассказало историю 64-летней омички, прожившей 35 лет в металлической цистерне без воды и электричества, не дождавшись квартиры от завода, на котором работала. Тогда историей пенсионерки заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В 1986 году женщина жила в общежитии завода, но профком предложил ей переселиться в бочку, чтобы очередь на квартиру подошла быстрее. В итоге завод закрылся, а квартиры выдавать перестали. Сейчас Светлана Чернова живет на пенсию в 14 тысяч и зарплату уборщицы в мебельном цеху. Каждый месяц ей приходится выплачивать 12 тысяч рублей по кредиту на газовый котел, который украли, пока Чернова лежала в больнице с коронавирусом.

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