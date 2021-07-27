Мэрия расторгнет контракт с фирмой, оформлявшей цветочный герб Томска

Мэрия Томска решила расторгнуть контракт на озеленение с компанией «Артеверде».

«Администрация Томска приняла решение расторгнуть контракт с ООО «Артеверде», которое в нынешнем году выиграло конкурс на муниципальный контракт по озеленению Томска. В том числе подрядчик должен был установить цветочный герб на склоне ул. Нахимова. Однако работы выполнены, с нашей точки зрения, некачественно, они не соответствуют заявленным в контракте параметрам. Кроме того, много претензий и по остальным объектам озеленения, которые делал подрядчик. В связи с этим сегодня в головной офис компании в Екатеринбурге мы направим официальное уведомление о расторжении контракта», — прокомментировал ситуацию заммэра Вячеслав Черноус.

Напомним, компания «Артеверде» из Екатеринбурга в 2021 году выиграла торги на озеленение Томска, снизив стоимость муниципального контракта с 31,5 до 12,7 млн рублей.