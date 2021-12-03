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Мэрия рассказала, почему из томских дворов исчезают сетки для раздельного сбора мусора

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Количество сеток для сбора вторсырья во дворах Томска уменьшилось. Это связано с тем, что содержать их нерентабельно для компаний. Жители некачественно сортируют мусор, в результате в сетках копится мало пригодных для переработки фракций и много других отходов, которые необходимо утилизировать, рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

До начала мусорной реформы в 2019 году в томских дворах стояли два вида сеток для сбора перерабатываемого мусора — желтые (компании «Чистый мир») и зеленые сетки новосибирской компании «Планета без мусора», которой пришлось уйти с рынка после принятия новой схемы обращения с отходами. «Чистый мир» также убрал сетки. Региональным оператором по обращению с отходами в Томске является САХ, который в качестве субподрядчика привлек к работе компанию «АБФ Логистик». На данный момент в Томске установлены только оранжевые сетки этой компании. Мусор из Томска компания вывозит в свой сортировочный центр в Северске.

«На сегодняшний день в Томске остается порядка 500 оранжевых сеток. Были раньше сетки «Чистого мира», но компания сетки забрала, зато создала два пункта приема. По такому же пути сейчас идет и регоператор. Почему пошли по такому пути? Те территории, где были сетки, сортировкой там занимались 20-25% людей. Фактически для инвестора это становится нерентабельным. Технику ведь надо гонять, забирать. А сами сетки завалены обычным мусором, поэтому рентабельности нет», — объяснил заммэра по благоустройству.

По его словам, в перспективе в городе будут развиваться пункты приема мусора, куда жители смогут сдавать вторсырье на переработку и получать небольшую плату. Когда этих пунктов станет достаточно много, от практики с сетками планируют отказаться вовсе.

Недавно в Томске открылся первый пункт приема вторсырья «Седьмой лепесток». Компания планирует запустить в разных районах города еще несколько таких точек, рассчитанных на прием до 20 тонн отходов в месяц. Всего на территории Томска, Северска и Томского района планируется открыть 30 экопунктов.

В 2020 году Гринпис посчитал, что из 147 миллионов жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 18,5 %, проживающих в крупных городах. Среди городов, где население меньше миллиона человек, Томск занял девятое место. Обеспеченность баками для раздельного сбора составила 18 %. 

Напомним, в  октябре 2019 года действовавший региональный оператор «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компаниям «Чистый мир» и «Планета без мусора» с контейнерных площадок Томска. Тогда В САХе посчитали, что деятельность частных компаний нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В «Чистом мире» говорили, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компании писали друг на друга заявления в полицию, прокуратуру, ходили на встречу с мэром. Как итог, сетки частникам вернули, но собирать мусор, как раньше, компании не смогли. Томичи тогда выразили поддержку «Чистому миру», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением. В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Одна из акций собрала более ста человек.

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