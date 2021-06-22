Мэрия Томска: Долгострой на Сибирской, 89 будет сдан к концу 2021 года

«Вместе с тем остаются проблемы, которые в данный момент жилищно-строительный кооператив еще решает. Они связаны с подведением воды к зданию для строительных работ и юридическими вопросами, связанными с обременениями, наложенными на земельные участки», — сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на ул. Сибирской, 89 застройщик ЖСК «Сибирский квартал» проводит строительные работы — закупаются строительные материалы, а рабочие приступили к возведению стен, перегородок и установке стеклопакетов.

Напомним, разрешение на строительство 18-этажного жилого дома по ул. Сибирской, 89 было выдано в июле 2013 года компании ОАО «Томлесстрой». В 2014 году началось строительство объекта. Сроки его сдачи отодвигались. В 2018 администрация города Томска заменила разрешение на строительство, обозначив, что работы по достройке дома ведет ЖСК «Сибирский квартал». Ориентировочный срок сдачи объекта - 31 декабря 2021 года.

По проекту многоэтажный жилой дом с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на ул. Сибирской, 89 состоит из 18 этажей, один из которых – нежилой. Рассчитан на 304 квартиры, общая площадь – почти 23 тысячи кв. м.