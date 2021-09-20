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Мэрия попросила участников выборов очистить улицы Томска от агитационных листовок

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Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер обратился к представителям томских отделений партий и депутатам с просьбой убрать с улиц Томска агитационные листовки, которые расклеивались во время предвыборной кампании. Это сообщение появилось в официальном канале мэрии в Telegram.

«Депутатам предстоит оправдывать ваше доверие, выполнять свои обещания и ваши наказы. Одним из первых таких шагов, несомненно, должна стать уборка агитационных материалов. Обращаюсь к руководству томских отделений политических партий, кандидатам в депутаты. За период избирательной кампании в Томске активно использовались плакаты, листовки, баннеры. Порой чрезмерно и в не предназначенных для этого местах. Прошу в течение ближайших дней убрать эти материалы, навести чистоту, проявив тем самым уважение к городу и к его жителям», — цитирует пресс-служба мэрии Михаила Ратнера.

Отметим, перед выборами депутатов Госудумы и Законодательной Думы Томской области, которые прошли 17-19 сентября, томичи жаловались, в том числе в региональный избирком, на обилие предвыборной агитации на досках объявлений и улицах города. На расклейку незаконной политической рекламы в городе обращал внимание и инстаграм-проект «Город не бесит».

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