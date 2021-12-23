Мэрия подала в суд на владельцев бизнес-центра «Гринвич», в котором надстроили лишний этаж

Администрация Томска подала в Советский районный суд иск о приведении здания бизнес-центра «Гринвич» на Главпочтамте, в состояние до начала самовольной реконструкции, сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Городские власти направили в суд исковое заявление с требованием признать самовольно реконструированным нежилое здание по пр. Ленина, 60/1 и обязать собственников демонтировать надстроенный седьмой этаж здания», — говорится в сообщении.

Ранее в городском департаменте архитектуры заявили, что разрешение на реконструкцию здания не выдавалось. Самовольное строительство седьмого этажа здания зафиксировали во время совместной проверки со специалистами областного комитета по охране культурного наследия.

Уведомление о выявлении самовольной постройки поступило в администрацию 3 декабря. Тогда на объекте были выложены стены из газобетонных блоков и скатная крыша. В мэрии добавили, что при проведении работ владельцы здания нарушили «ряд других правил и регламентов».