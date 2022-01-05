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Мэрия планирует выставить на торги 20 домов по программе «Дом за рубль»

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Мэрия Томска сообщила о планах по программе «Дом за рубль» на 2022 год. Администрация города собирается выставить на торги 20 зданий, 7 из них — уже в первом квартале года.

«Администрацией Томска велась работа по расселению и подготовке к торгам новых объектов, представляющих историческую ценность. Соответствующие процедуры планируется осуществить уже в первом квартале 2022 года. Это дома по ул. Кузнецова, 33, пл. Соляной, 9, 9/1, Р.Люксембург, 72б, Островский пер., 7; Студенческий городок, 7; Гоголя, 50). Всего в нынешнем году в рамках проекта «Дом за рубль» на торги предполагается выставить не менее 20 объектов», — сообщает мэрия.

На завершающей стадии восстановления по этой программе сейчас находятся дом владельца кузнечной лавки Николая Саваровского (пер. Кустарный, 6), усадьба Ефима Леонтьева (ул. Кривая, 8) и дом, в котором жил исследователь Арктики Николай Урванцев (Савиных, 10а). Работы на объектах планируют закончить в этом году. 

Для восстановления еще 9 домов (ул.Тверская, 66, 66/1, Кустарный пер., 4, 6, Гоголя, 14а, 14/3, 14/4, Московский тракт, 7, Красноармейская, 78) уже подготовлена проектно-сметная документация. Арендаторы домов получили скидку в виде 10% от арендной платы. 

В прошлом году по программе «Дом за рубль» завершилось восстановление деревянного дома по ул. Октябрьской, 30 (там сейчас располагаются элитные апартаменты) и ул. Р.Люксембург, 16 (там компания, получившая дом в аренду, отремонтировала крышу, помещения и фасад, открыв в здании кафе).

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